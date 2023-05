Russia e Ucraina: quando le corporazioni occidentali diventano fonti di finanziamento della guerra

Le autorità russe faranno pagare la guerra iniziata da Mosca ai contribuenti internazionali il cui capitale ha sede nel paese?

L’attuale tassa sui prelievi di capitali da società estere che intendono lasciare il Paese, che può raggiungere il 5%, potrebbe essere aumentata di almeno 10 punti, o anche di più, in considerazione delle crescenti esigenze dell’economia di guerra russa.

Dall’inizio del conflitto nel febbraio 2022, le aziende occidentali hanno rapidamente dovuto affrontare un dilemma: rimanere nel Paese a rischio di essere unilateralizzate, oppure Uscita dal mercato russo emergente con oltre 140 milioni di consumatori. Per chi non vuole separarsi dalla manna russa e si orienta verso il consumatore finale che continua a comprare nonostante la guerra alle frontiere, la situazione può evolversi inizialmente in positivo. Speranze? Ottieni una forte esposizione all’inizio per trarre vantaggio da un mercato privo di concorrenti che altrimenti avrebbero fatto le valigie.

Cattiva scommessa per questi attori. La Federazione Russa sta affrontando una situazione sfavorevole nelle sue finanze pubbliche : Le proiezioni economiche di Mosca richiedevano uno sforzo bellico di un mese che alla fine è durato. E anche se la situazione del mercato degli idrocarburi rimane corretta, grazie al riorientamento verso Cina e India, questo non è sufficiente a soddisfare le esigenze finanziarie. Nel campo delle operazioni, attrezzature militari tecnicamente inefficaci o obsolete richiedono maggiori spese per non vedere il contrattacco ucraino rimandare le forze da Mosca ai confini precedenti al 2014.

L’equazione è delicata per il governo russo: Mosca non vuole contare solo sul sostegno di Pechino mantenere un certo margine di manovra diplomatico, ma la maggior parte delle compagnie russe colpite dalle sanzioni non possono più contribuire alla cassa comune. C’è ancora manna di denaro finanziario per le società globali. Si prevede che quest’anno il bilancio statale russo registri ancora un disavanzo del 2% del PIL. Se il volume delle vendite di attività da parte di società estere si avvicina al totale di 15-20 miliardi di dollari come è avvenuto nel 2023, il Paese può aspettarsi di recuperare almeno 2 miliardi di dollari. Un’inaspettata ventata di aria finanziaria sulle spalle delle compagnie straniere per coprire integralmente le spese ignote perché circa un terzo di esse sono considerate informazioni riservate dallo Stato russo.

Quegli attori economici che la pensavano così La Russia, nonostante la guerra, può garantire la sicurezza degli affari cadere dall’alto. Il colpo fiscale arriva per esonerare le aziende che hanno lasciato rapidamente la regione, scaricando più di coloro che non volevano vedere cosa poteva essere in gioco per loro. Uno dei principali ostacoli persistenti è la banca austriaca Raiffeisen, che ha realizzato più della metà dei suoi profitti in Russia nel 2022, e che ora si trova sotto il fuoco di un’indagine statunitense e della pressione finanziaria russa affinché prenda in considerazione accordi costosi. fuori dal solco. Nella migliore delle ipotesi, ma troppo tardi per sfuggire al desiderio del Cremlino di avere più spazio finanziario di fronte a Xi Jinping. E una lezione per tutte le aziende che decidono di restare: perderanno per due motivi, una volta per le nuove tasse russe, e una volta per le sanzioni internazionali.

Il governo russo ritiene che l’Occidente, e l’Unione Europea in particolare, utilizzi sanzioni “assurde” o “sterili e sconsiderate” contro interessi economici localizzati sul suo territorio. Tuttavia, per le aziende occidentali, almeno da Mosca come dall’estero, l’insicurezza economica è ormai una minaccia.