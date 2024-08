Elezioni presidenziali americane: come una semplice parola ha unito il campo democratico

Per fare questo, Tim Walz ha adottato una strategia specifica utilizzando sempre lo stesso termine per descrivere un repubblicano. La parola “strano”, “strano” o “strano” è stata usata per la prima volta da Tim Walz il 23 luglio nei media MSNBC: “Non puoi nemmeno andare alla cena del Ringraziamento con tuo zio senza iniziare una discussione strana e inutile. Questi ragazzi sono semplicemente strani (strani)“.

Elezioni presidenziali americane: Donald Trump annuncia che condurrà un “colloquio importante” con Elon Musk

Poiché il termine aveva suscitato forti reazioni, Tim Walz cavalcò la tendenza riutilizzando il termine poco dopo sulla CNN: “Vedo Donald Trump parlare del grande Hannibal Lecter o di qualsiasi altra cosa strana che farà stasera… è un comportamento strano. “Non credo che si possa chiamarlo diversamente.”

Lungi dall’usare il termine nei media tradizionali, i democratici lo usano frequentemente in X.

Questo messaggio è stato pubblicato il

Il nome del rappresentante di Kamala Harris è appena menzionato nelle accuse contro Donald Trump

Hillary Clinton lo ha usato in X dicendo: ““Se ai leader repubblicani non piace essere definiti strani, spaventosi e manipolatori, potrebbero cercare di non essere strani, spaventosi e manipolatori”.

Kamala Harris non ha esitato a cogliere questa tendenza, definendo in numerose occasioni Donald Trump “strano”.

Secondo BFMTV, l’uso recente del termine non è banale. Ciò dimostra un cambiamento nella strategia di comunicazione dei democratici. L’utilizzo di parole e simboli precisi e ripetitivi permette una certa diffusione sui social network. Lo abbiamo visto soprattutto con le noci di cocco come simbolo della folla.

Un segno di questa nuova tendenza mediatica è l’inclusione di Kamala Harris su X.

La rivista Time ha analizzato l’uso del termine, osservando che: “La stranezza è ora l’arma preferita nella battaglia delle parole in queste strane elezioni. I media riferiscono che Joe Biden ha usato più parole come ““rischio esistenziale” “Sospetto”“,”“Non democratico.”

Possiamo leggere anche i chiarimenti della democratica Martha McKenna su Politico: “L’uso di nuove parole attira l’attenzione delle persone. È molto facile non prestare attenzione al linguaggio politico. Anche definire strani Trump e Vance è un’affermazione generica SSenza entrare nei dettagli e nemmeno menzionarli direttamente”.

La campagna di Trump definisce la candidata Kamala Harris una “pericolosa sinistra”