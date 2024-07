Elezioni legislative in Francia: Socialisti, ambientalisti e comunisti propongono alla LFI il nome di Laurence Toubiana

Il suo nome circola “da tempo” nella “buona fede dei tre partiti”, secondo quanto ha riferito una fonte, confermando le informazioni di L’Opinion e France Info.

La donna che si definisce “donna di sinistra e ambientalista” è stata talvolta citata durante i negoziati Macroniti per formare i governi precedenti, senza alcun seguito.

Lawrence Tubiana è a capo della Fondazione europea per il clima (ECF) dal 2017.

In particolare, è stata consigliere ambientale di Lionel Jospin dal 1997 al 2002.

Recentemente ha co-firmato un articolo su Le Monde in cui esorta il Nuovo Fronte Popolare a “contattare senza indugio con altri attori del Fronte Repubblicano per discutere del Programma di Emergenza Repubblicano e della formazione del governo”.

“Il punto di partenza di tali negoziati sarà ovviamente, da parte del PFN, il suo programma, ma ciascuno di noi sa e riconosce in anticipo che questo non sarà il punto di accesso in tutti i settori”, ha affermato. Questo testo.

Il suo profilo è già stato criticato dalla famiglia di Insoumi, che lo ha accusato di essere vicino a Emmanuel Macron.

Il deputato della LFI Paul Vanier sottolinea che il suo movimento non intende sostenere “un’immagine compatibile con Macron” perché “ciò equivarrebbe ad un abbandono del programma” e “un tradimento dell’impegno preso con milioni di elettori”. Sottolinea inoltre che la proposta di Lawrence Tubiana non era stata ancora ufficialmente trasmessa alla famiglia Ensumi.

Poco prima, la LFI aveva respinto l’idea di nominare una figura della società civile alla carica di Primo Ministro, annunciando la sospensione delle discussioni su Matignon in attesa della nomina di uno dei Nuovo Fronte Popolare per le elezioni presidenziali dell’Assemblea Nazionale di giovedì. .