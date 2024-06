Ecco perché il più grande vincitore del Top Chef non ha vinto 100.000 euro

Durante la finale, Cloutier e Juric si sono affrontati nel palazzo più stellato d’Europa, il Palazzo di Giorgio V a Parigi. Hanno dovuto preparare un menu straordinario per deliziare 100 volontari della Croce Rossa, nonché gli chef Philippe Etchebest, Paul Barrett, Hélène Darroze, Dominique Crenn e Glenn Viel.

In occasione di questo evento, gli ultimi due candidati hanno immaginato un menu, un antipasto, un piatto principale e un dessert che, a loro avviso, potessero convincere gli ospiti e permettere loro di vincere questa prova finale! Per 10 ore hanno cucinato instancabilmente, accompagnati dai loro ex rivali, nelle cucine di questo palazzo parigino.

Andando sul sicuro e proponendo un menù abbastanza semplice a base di capesante, vitello e french toast, Jurek non si è trovato d’accordo tra i cinque chef. Cloutier, leader del battaglione di Pierre Gagnaire, ha condotto con 34 punti, contro i 16 di Leoric.