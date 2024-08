Ecco i consigli della polizia per evitare truffe al momento della prenotazione della vacanza

Per evitare di cadere nelle tante trappole, la Polizia Federale offre una serie di consigli.

Non cedere a offerte troppo vantaggiose

La polizia ti esorta a rimanere sempre critico nei confronti delle offerte troppo belle per essere vere. È improbabile che sia possibile alloggiare in un hotel a 5 stelle in un paese molto popolare a un prezzo democratico. Anche i viaggi offerti dopo una competizione alla quale non hai partecipato non sono credibili.

Questo tipo di frode sta diventando sempre più comune e può comportare una perdita superiore a 1.000 euro.

Controllare la fonte di approvvigionamento

Secondo la polizia è importante controllare anche l’URL di provenienza, preferendo i siti ufficiali delle agenzie di viaggio o dei grandi brand del turismo online. La polizia afferma inoltre che è importante non scaricare contenuti da una fonte sconosciuta e che gli URL possono essere verificati tramite un motore di ricerca Rete sicura.

Nel caso di una proposta di viaggio da parte di privati, è utile anche verificare l’identità del suo autore, semplicemente effettuando qualche ricerca su Internet.

Affidarsi alle recensioni degli utenti

Anche le recensioni di altri viaggiatori possono essere efficaci per individuare annunci fraudolenti. Tutto quello che devi fare è digitare “truffa” seguito dal nome del sito sul tuo disco per determinare rapidamente la validità dell’offerta.

Infine, è preferibile utilizzare in questo tipo di transazioni metodi di pagamento sicuri come le carte di credito, così da poter recuperare facilmente le somme versate in caso di frode.