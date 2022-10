Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto alla NATO di effettuare “attacchi preventivi” contro la Russia. Ha poi corretto Kiev specificando che Zelensky parlava di sanzioni preventive, non di attacchi nucleari.













Inserito il 6/10/2022 alle 21:55



MGiovedì, Osko ha criticato le dichiarazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha fatto riferimento agli “attacchi preventivi” della NATO contro la Russia, e poi ha chiarito a Kiev che Zelensky stava parlando di sanzioni preventive, non di attacchi nucleari.

Il signor Zelensky ha parlato giovedì durante una videoconferenza con l’Australian Lowy Institute. “Cosa dovrebbe fare la Nato? Eliminare la possibilità che la Russia utilizzi armi nucleari. Ma soprattutto mi rivolgo ancora una volta alla comunità internazionale, come lo era prima del 24 febbraio: attacchi preventivi, affinché sappiano cosa accadrà loro se usali”, ha detto il presidente ucraino. Non il contrario, in attesa di attacchi nucleari dalla Russia in modo da poter dire: “Oh, beh, stai facendo questo, quindi prendi questo da noi ora!” “Rivedere il suo modo di esercitare pressioni, questo è ciò che la NATO dovrebbe fare, e rivedere il modo in cui lo usa”, ha continuato Zelensky.

A seguito di queste dichiarazioni, il portavoce di Zelensky, Sergoic Nikiforov, ha chiarito che queste osservazioni erano legate a sanzioni preventive che avrebbero potuto essere imposte a Mosca prima dell’attacco del 24 febbraio, e non ad attacchi militari preventivi. Il Presidente ha parlato del periodo che precede il 24 febbraio. Fu allora che fu necessario prendere misure preventive per non permettere alla Russia di iniziare la guerra. Vi ricordo che le uniche misure in questione allora erano le sanzioni”, ha scritto su Facebook, dicendo che Kiev “non ha mai sostenuto” l’uso di armi nucleari.

“Tali dichiarazioni non sono altro che un appello ad iniziare una nuova guerra mondiale con conseguenze impreviste e pericolose”, ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall’agenzia di stampa RIA Novosti. Ha invitato gli Stati Uniti, il Regno Unito e l’Unione Europea a rispondere a queste dichiarazioni, considerando che questi paesi stavano guidando le azioni di Kiev “de facto”.