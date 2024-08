Ecco come apparirà la nuova visualizzazione del menu Start

Si prevede che il prossimo importante aggiornamento di Windows 11 cambierà in modo significativo l’aspetto del menu Start. Microsoft sta preparando un nuovo sistema di visualizzazione per classificare le app per categorie. Ecco come apparirà.

Windows 11 24H2, il cui rilascio è previsto per il prossimo autunno, porterà la sua parte di nuove funzionalità. Ma oltre alle nuove funzionalità già note, Microsoft continua a lavorare segretamente su altri futuri miglioramenti del suo sistema operativo. Alcune settimane fa, Phantomofearth, un leaker noto per l’analisi delle build di Windows, ha rivelato un nuovo sistema di visualizzazione a griglia per le app del menu Start.

Questo nuovo sistema di visualizzazione, destinato a raggruppare le app per categoria, era tuttavia in una fase molto iniziale di sviluppo. L’unità, che di default non era attivata, non funzionava ancora. Tuttavia, gli ingegneri Microsoft sembrano aver fatto progressi su questo argomento.

Il menu Start mostrerà anche le app per categoria

Nell’ultima build di Windows 11 24H2, Microsoft sembra aver integrato una nuova versione del suo display. Il modulo, che attualmente è accessibile solo nel canale beta (con la build sigillata come 22635.4010), questa volta funziona perfettamente. Come mostrato Terra spettrale su Twitter /

Ecco la nuova visualizzazione delle categorie in Start > Tutte le app nella versione 22635.4010 – In questo aggiornamento, questa visualizzazione funziona! Vengono visualizzate solo le icone delle app e alcune app si trovano anche in gruppi più piccoli sotto categorie (tentare di aprirle non funziona ancora). https://t.co/4AsZjWYy5R pic.twitter.com/TgBsAEvAZR — Phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) 9 agosto 2024

Tuttavia, questa nuova modalità di visualizzazione non è attivata per impostazione predefinita. Oltre ad installare la versione 22635.4010 dal canale beta, per accedervi è necessario forzare manualmente l’attivazione della funzione tramite l’utility Vivi Tolltramite richiesta vivetool /enable /id:49221331,47205210,48433719 .

Tuttavia, una domanda rimane senza risposta: al momento non sappiamo esattamente come questo sistema suddivide tutte le richieste per categoria. Microsoft utilizza in precedenza un file JSON per classificare le app scaricate da Microsoft Store. Per quanto riguarda gli altri, l’attribuzione di questa categoria resta un mistero.

