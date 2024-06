EA FC 24, Soluzione DCE Boost to Glory – Guide

Scopri la soluzione per Reinforcement to Glory DCE, una sfida di team building che puoi affrontare in modalità FUT EFC24. Questo DCE mira a vincere un pacchetto che include una carta Verso la Gloria (non scambiabile).

Tieni presente che questa sfida inizia mercoledì 12 giugno alle 19:00, continua per 7 giorni e termina mercoledì 19 giugno alle 19:00. Completando questa sfida, riceverai un pacchetto (non scambiabile) che include la carta Verso la gloria.

Dovrei fare questo DCE?

Reinforcement to Glory DCE è una sfida a due squadre, legata ad un evento VLG nella modalità EA FC 24 FUT, a causa del prezzo delle carte e dei criteri richiesti consigliamo di non completarla.

Raccomandazione: non

Guadagni ponderati sul credito? non

Cumulativo: non

Squadra 84, standard

Giocatori TOT o TOTW: minimo 1

Voto complessivo della squadra: 84

Ricompensa: pacchetto giocatore mini oro

Fine della sfida: mercoledì 19 giugno alle 19:00.

Prezzo: 48 mila

Il nostro esempio della soluzione Equipe 84 DCE

Squadra 85, standard

Giocatori TOT o TOTW: minimo 1

Voto complessivo della squadra: 85

Bonus: pacchetto giocatore premium Electrum

Fine della sfida: mercoledì 19 giugno alle 19:00.

Prezzo: 35mila

Il nostro esempio della soluzione Equipe 85 DCE

La nostra soluzione di esempio per Reinforcement to Glory DCE è stata creata con Team Builder Nel fobin (in inglese).

Le nostre soluzioni sono esempi di formazione che vi permettono di effettuare queste operazioni DCE nel modo più economico possibile senza dover procurarvi delle carte. Ovviamente è possibile completare queste sfide anche con altre carte. Fai attenzione anche perché il costo totale di queste soluzioni può cambiare (in diminuzione o in aumento) nel tempo.