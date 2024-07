«È una discriminazione contro un’intera classe di persone»: i biglietti della SNCB costano meno online che al botteghino

L’organizzazione per la difesa dei consumatori Test Achats e il Centro federale per le pari opportunità Unia stanno collaborando per “Lanciare un ultimatum alla SNCB affinché adatti la sua politica dei prezzi.”Lo hanno detto martedì in un comunicato stampa. Le due organizzazioni stanno valutando un’azione legale congiunta per denunciare le differenze di prezzo tra i biglietti acquistati digitalmente e quelli venduti al botteghino o ai distributori automatici.

Non utilizzo lo smartphone per effettuare pagamenti

Ad esempio, un biglietto multiplo costa 62€ in stazione. Tuttavia, verificando telefonicamente, notiamo che lo stesso biglietto costa 2 euro in meno. “Per gli anziani sarà più difficile perché non sono abituati a usare il cellulare come noi giovani”, ha detto un passeggero.