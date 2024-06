“È una delle migliori berline di sempre”: per Marchese Brownlee, l’auto elettrica più impressionante del mondo non è una Tesla, una Mercedes o una BMW… è una Lucid

Notizie sulla tecnologia Jvi “È una delle migliori berline di sempre”: per Marchese Brownlee, l’auto elettrica più impressionante al mondo non è una Tesla, una Mercedes o una BMW… è Lucid

Il famoso YouTuber e influente recensore tecnologico Marquis Brownlee ha descritto la Lucid Air Sapphire come una delle migliori berline al mondo nel suo ultimo video.

Lo YouTuber Marquis Brownlee, noto come MKBHD, ha elogiato il Lucid Air Sapphire in un recente video sul suo canale Messa a fuoco automatica . Idoneo “incredibile”, La berlina elettrica di lusso ha catturato l’attenzione degli specialisti della tecnologia e dei veicoli elettrici.

Prestazioni e raffinatezza eccezionali

“È una delle migliori berline di sempre.”Brownlee dice nel suo video. “Non sto dicendo che sia elettrica, è una delle migliori berline mai realizzate. E francamente sì, è la migliore elettrica in questo momento. È la migliore che mai sarà.” Sottolinea che a differenza della Tesla Model S Plaid, che è solo una versione migliorata della classica Model S, Il Sapphire si distingue radicalmente dal resto della gamma Lucid Air.

Con un prezzo di circa 250.000 dollari, lo Sapphire si posiziona nel segmento ultralusso. Per quanto riguarda Brownlee, l’autonomia, lo spazio di archiviazione, la qualità costruttiva, le caratteristiche tecnologiche e il divertimento di guida giustificano pienamente il suo prezzo elevato, il che è un enorme schiaffo in faccia per la Tesla Model S Plaid.

La Tesla rimane (quasi) imbattibile per l’uso quotidiano

Nonostante il suo entusiasmo per la Sapphire, Brownlee ribadisce la sua passione per le Tesla come veicoli elettrici di tutti i giorni: “Se mi chiedessero di guidare ogni giorno un’auto elettrica diversa da una Tesla in questo momento, sarebbe questa.”Confessa. “Ho dovuto avvolgerlo in una pellicola nera opaca, non sono sicura che mi piacesse, ma dovrebbe essere così.” Ne elogia l’autonomia fino a 640 chilometri nella guida flessibile, sottolineando al contempo il suo appetito per la guida sportiva, simile alla Model S Plaid. “Non vedo alcun lato negativo in questa macchina.”“, conclude Brownlee. “Penso che sia la migliore berlina del mondo, è pazzesco.”