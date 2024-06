Cultura delle notizie “È un capolavoro” Questo film di fantascienza stupì Denis Villeneuve: andò più volte al cinema per vederlo tutto condivisione :









Denis Villeneuve, noto al grande pubblico recentemente per aver diretto due film di Dune, non nasconde la sua ammirazione per questo film di fantascienza di un famoso regista britannico. Ma come tutti, non ha capito tutto della storia di questo film lungo e complesso… quindi è andato a vederlo più volte!

Oggi, Denis Villeneuve si è affermato come uno dei grandi nomi della fantascienza moderna. Se il 56enne regista del Quebec ha dato il via al genere con Premier Contact, è salito alla ribalta agli occhi del grande pubblico con Blade Runner 2049 e Dune, due franchise di fantascienza. Ma se Villeneuve se la cava bene in questo tipo di universo è perché ne è un grande fan. guida, È andato più volte al cinema a vedere questo complesso film di fantascienza di un grande regista Che potrebbe non aver avuto il successo previsto a causa della data di uscita. Ottieni una carta di abbonamento Netflix su Micromania per guardare Tenet “È un risultato cinematografico straordinario.” Nel 2020, Tenet è stato uno dei primi film di successo ad essere distribuito dopo il blocco della pandemia di COVID-19. Tuttavia, non sembra che le persone siano ancora pronte per tornare al cinema, dato che il film di Christopher Nolan non ha ottenuto un successo clamoroso al botteghino. Se il film è stato criticato per il suo concetto di viaggio nel tempo e di flashback complicati, ha un grande difensore: Denis Villeneuve! Durante la partecipazione al podcast Miscela realeIl tecnico del Quebec non nasconde la sua ammirazione per Tenet : Sono rimasto stupefatto da Tenet. Penso che sia un capolavoro. Penso che sia un film che rappresenta un risultato cinematografico straordinario. Penso che sia un film molto complesso. Mi sono divertito moltissimo, l’ho guardato più volte e ogni volta è stato divertente e penso che il livello di maestria di Christopher Nolan non abbia eguali. Ammirazione reciproca tra due registi! In effetti, questa non è la prima volta che Denis Villeneuve elogia una produzione di Christopher Nolan. Più recentemente, nel 2023, Il regista del Quebec ha potuto assistere all’anteprima del film di Oppenheimer e ha poi espresso commenti altrettanto positivi detto: “La progressione del film ha sconvolto le mie aspettative. È un film di tre ore su persone che parlano di fisica nucleare“. READ Elise Lucet nel mezzo di una discussione tra automobilisti a un distributore di benzina | Le persone Soprattutto, l’ammirazione tra i registi è reciproca! Qualche mese fa, Christopher Nolan ha paragonato Dune: Parte II a Star Wars Episodio V: L’Impero colpisce ancora, dicendo: “Penso che questa sia un’espansione incredibilmente emozionante di tutte le cose introdotte nel primo film“. Un rispetto reciproco e una gioia da vedere per due registi che hanno prodotto alcune delle più grandi produzioni di fantascienza moderna. A proposito di Christopher Nolan Cultura delle notizie La top 12 dei migliori film di Christopher Nolan. Filmografia perfetta? Cultura delle notizie Se non fosse stato per questo famoso film di fantascienza, Inception di Christopher Nolan con Leonardo DiCaprio sarebbe stato completamente diverso e forse non avrebbe mai visto la luce. Cultura delle notizie Uno dei più grandi successi cinematografici di Christopher Nolan avrebbe potuto essere raggiunto da Steven Spielberg 7 anni fa. Questo film di fantascienza ha incassato oltre 700 milioni di dollari

