È stata una sorpresa totale per i collaboratori di Joe Biden, anche Kamala Harris non si aspettava che si ritirasse!

Il presidente degli Stati Uniti ha convocato sabato due dei suoi più stretti consiglieri, Steve Richetti e Mike Donilon, nella sua residenza a Behoboth Beach, nel Delaware, dove si trova in quarantena, nonostante sia infetto da Covid-19.

I tre hanno iniziato a redigere la sua storica lettera e a definire i prossimi passi per annunciare il ritiro della sua candidatura per la rielezione alla presidenza degli Stati Uniti, secondo il New York Times.

La sua decisione è stata finalizzata domenica e Joe Biden ha successivamente fatto diverse telefonate per avvertire, in particolare il vicepresidente Kamala Harris, il capo dello staff della Casa Bianca e il presidente della sua campagna.

Ma nemmeno i suoi dipendenti lo sapevano fino a poche ore prima dell’annuncio sui social media più tardi nel corso della giornata, quando il messaggio è stato pubblicato online poco prima delle 14:00, ora locale, secondo quanto riferito dal New York Times e dalla ABC.

Mentre il presidente era ancora malato e con la voce rauca, ha preferito rivolgersi alla nazione con una lettera piuttosto che con un videomessaggio. La lettera è stata scritta in parte da Mike Donilon, l’autore di molte altre dichiarazioni pubbliche del presidente democratico.

Joe Biden getta la spugna: non si candiderà alle presidenziali del 2024 e sosterrà Kamala Harris