È morta all’età di 35 anni il soprano Judy DeVos e il mondo dell’opera francofono è in lutto

scomparsa – Con la sua voce straordinariamente flessibile e la sua impressionante presenza scenica, l’artista belga era una delle voci più promettenti dell’inizio del secolo.

“ Una vita non sarà mai abbastanza »Ha annunciato nel novembre 2021 in una grande intervista con Rivista dell’Opera . Evoca milleuno progetti per il futuro – trasporti, teatro e produzioni – con la voracità e l’appetito per la vita che l’hanno contraddistinta così bene. È appena morta la soprano Judy DeVos. Solo 35 anni. Lasciandosi alle spalle il mondo musicale francofono e il pianeta dei melomani, in uno stato di completo stupore e incredulità.

Dopo aver sofferto di un cancro devastante, ha dovuto cancellare molti dei suoi recenti impegni. In particolare, la sua partecipazione a… olimpiade Scritta da Vivaldi e diretta da Jean-Christophe Spinozzi, che concluderà tra pochi giorni la stagione del Théâtre des Champs-Élysées in preparazione ai Giochi di Parigi del 2024, era così circondata dai suoi cari e dalla sua famiglia che è morta domenica . Il 16 giugno 2024, a Parigi, ha annunciato la sua agenzia Intermezzo.

Suono eccezionale

Da quando ha ricevuto il suo secondo premio al Concorso Regina Elisabetta, insieme al meritato Premio del Pubblico, la coloratura con le sue altezze vertiginose e il suo contagioso buon umore ha letteralmente incantato i nostri teatri francesi. Del cantante ricorderemo la purezza della voce con una chiarezza abbagliante come il sole del sud. La flessibilità quasi soprannaturale delle sue voci. Ma anche e soprattutto la presenza travolgente. Sul palco, era letteralmente radiosa. Con la sua idolo Natalie Desai condivide la stessa passione per lo spettacolo teatrale soprattutto. “ Per me è stato il teatro ad affascinarmi subito più dell’opera »ci ha raccontato quando l’abbiamo incontrata nel 2019 all’Opera Bastille.

Perché ha fatto dell’opera francese una delle sue più grandi specialità. Che si trattasse di un’impareggiabile difesa del repertorio che Offenbach aveva a lungo disprezzato e di cui era un’ardente ambasciatrice. Timbro aggraziato ed entusiasmo per i sentimenti. In alternanza con esilaranti fuochi d’artificio, i testi più folli sono temperati da una dolce malinconia. Come nel suo fantastico album Colorazione Offenbach, pubblicato nel 2019 da Alpha. Oppure di sposare la causa ramista, come fece all’inizio dello stesso anno, partecipando alla nuova produzione dell’Opera di Parigi Le valorose Indie Di Ramo. Insieme a tutti i talenti e le speranze della giovane generazione di cantanti francesi e francofoni: Sabine Devier, Julie Fox, Mathias Vidal, Stanislas de Barberac, Florian Sempey, Edwin Crosley-Mercer, Alexandre Duhamel…

L’ex accademica dell’Opéra-Comique si era perfettamente integrata nel panorama canoro francese, condividendo gli stessi interessi degli illustri colleghi della sua generazione. E soprattutto la stessa generosità verso i più piccoli. Non ha esitato un attimo a impegnarsi con il Fondo Unison, istituito durante la pandemia di Covid, per aiutare i giovani cantanti lirici privati ​​​​del palco.

È stata anche un’entusiasta ambasciatrice della diffusione dell’opera al più vasto pubblico possibile, con tutti i mezzi, dalle registrazioni all’opera partecipativa. “ Sono cresciuto a un’ora e mezza di macchina da qualsiasi opera e ho scoperto questo genere grazie a Internet. Le piaceva ricordare. Abbiamo sempre paura che il pubblico dell’opera scompaia. Questo obbligo di distacco fa ora parte del lavoro. »

Meravigliosi ruoli di coloratura

Il nativo di Liberamont, nella regione della Vallonia, è arrivato all’opera solo tardi. Durante l’adolescenza. Inizialmente sognavo di diventare un cantante di varietà. È cresciuta nella sua famiglia e attraverso i suoi corsi di canto corale nella canzone e nel rock francese dei Led Zeppelin o di Freddie Mercury (a cui ha anche reso omaggio su disco nel 2021, nel suo album L’amore ha detto…) Ha fatto il suo debutto come cantante al prestigioso Conservatorio Reale di Musica e Pedagogia di Namur, prima di unirsi alla Royal Academy of Music di Londra, dove ha affermato di aver sviluppato un notevole talento per il palcoscenico. Lo ha portato al pubblico con una passione contagiosa.

In Francia, l’abbiamo visto protagonista di un’ampia gamma di spettacoli nella maggior parte dei nostri teatri. A Parigi e nella regione. Ha fatto un ingresso tonante dalla porta principale nel 2014, sostituendo con breve preavviso il soprano malato Sabine Devier, quando era accademica alla Favard Hall, nel ruolo di Adele. Pipistrello Di Strauss. Da allora, il percorso è stato chiaro verso ruoli di coloratura importanti: Lakme alla Tours Opera all’inizio del 2017, Susanna alla Royal Opera di Liegi nel 2018, Regina della Notte alla Bastiglia nel 2019 e Zerbinetta a Montpellier nel 2020. . .

E ovviamente tanto Offenbach: D’EurydiceOrfeo negli inferiOlimpia dentro I racconti di HoffmannLocanda della Principessa Elspeth immaginarioGabriel nella sua magnifica ricostruzione della versione originale del 1866 Vita pariginaprodotto dal Palazzetto Bru Zane (Centro Francese di Musica Romantica) di cui è stato uno dei collaboratori più interessanti e convincenti.

Con Judy DeVos, il mondo dell’opera perde non solo uno dei soprani più promettenti del 21° secolo… ma anche uno dei più importanti ambasciatori del canto francese.