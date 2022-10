Formula 1

Formula 1: verso una nuova rivoluzione in Formula 1?

Dal 2021, l’Arabia Saudita ospita il Gran Premio di Formula 1 per le strade di Jeddah. Durante la realizzazione del complesso a Qiddiya, al termine dei lavori dovrà quindi coprire le successive corse nel paese. Ma potrebbe esserci un cambiamento importante nella strada poiché il ministro dello sport saudita sta valutando la possibilità di ospitare la Formula 1 in entrambe le città.

Nel 2023 è stato rilasciato Medio Oriente Non meno di quattro Grandi premi : i due mariIl QatarE il Abu Dhabi e ilarabo saudita. Ma dall’ultimo lato, vedremo cose più grandi. Mentre è attualmente in costruzione un complesso in grado di ospitare la Formula 1 QiddiyaQuindi può essere aggiunto al calendario senza il cerchio nonna non può essere rimosso. Ad ogni modo, questo è il grande progetto del ministro dello sport saudita.

“Non diremo di no”

Nei commenti commossi Motorsport.com E il Abdelaziz ben Turki al-FayçalMinistro dello Sport inarabo saudita Non fa mistero del suo desiderio di accoglierne due Grandi premi Da Formula 1 Nel futuro : “Non diremo di no. Vediamo davvero i vantaggi per il regno organizzando questi eventi, motivo per cui stiamo investendo così tanto. Forse tu [journalistes] Più concentrati sullo sport, ma facciamo lo stesso nella cultura, nell’intrattenimento e persino nelle mostre, oltre a molte cose a cui teniamo. »

