“È anche Volkrug!”: inevitabile il pareggio di Niklas Volkrug per la Germania, i tifosi impazziscono (Live)

La fase a gironi si conclude con il primo girone. La Germania, già qualificata, vuole assicurarsi il primo posto, mentre gli svizzeri vogliono assicurarsi la partecipazione agli ottavi.

Lui vive

E direttamente

Svizzera – Germania trasmissione in diretta



22h53 è finita ! Fine della partita tra Svizzera e Germania, i locali si sono salvati alla fine della partita dall’inevitabilità del Volkrug! Grazie per seguirci e sui social per divertirvi sempre, anche negli abbinamenti meno glamour!

22:48 Fullkrug inevitabile! Durante la partita, il capocannoniere ha segnato il pareggio per i tedeschi nei tempi di recupero!



22h43 Il nuovo obiettivo è stato annullato Questa volta per la Svizzera. Gli Elvezi pensano di aver raddoppiato, ma alla fine il gol viene annullato per fuorigioco.



22h39 I tifosi al momento sono delusi dall’offerta

22h31 I tifosi tedeschi chiedono un nuovo calcio di rigore, ma l’arbitro non lo concede



22h24 I fan hanno trovato il loro preferito: si chiama Fabian Reeder



22:16 La Germania più favorita? I tifosi sono confusi

22h11 Sumer imperiale di fronte agli attacchi tedeschi

22h07 Embolo fa girare la testa ai tedeschi Davanti lo svizzero Breel Embolo si gira e mette in difficoltà i difensori tedeschi! READ La Federazione Saint-Gilloise si difende da un tentativo di influenzare la Procura federale: "accuse infondate e ingiustificate"



21:55 E se lo facesse la Svizzera? Alla fine del primo tempo la Svizzera è attualmente in testa al Gruppo A!



21:46 La Germania è molto pallida questa domenica



21:41 Jonathan Tah sarà squalificato per gli ottavi di finale… e questo è ciò che fa ridere i social

21h36 Sempre riservato, ma sempre presente Sui social network la Svizzera è ammirata dai tifosi, che raramente perdono i tornei più importanti.



21:28 Doccia fredda in Germania! Gli svizzeri aprono le marcature, che periodo freddo in Germania!



21:26 Poche occasioni al momento, nonostante la partita impegnata I fan sono un po’ delusi in questo momento!



21h18 Alla fine è stata annullata a causa di un errore che ha preceduto la tappa

21:16 Gol per la Germania! La Germania apre le marcature con il gol di Andrich!



21:14 Le decisioni arbitrali parlano…



21h09 C’è atmosfera sugli spalti, è bello! READ Un terribile giudizio ricade su KV Kortrijk

21h03 Musiala nelle sue opere Solo pochi minuti e la bellezza di Musiala sta già attirando l’attenzione dei fan!

https://twitter.com/UniFootball10/status/1804953152841458067







21:01 È tra svizzeri e tedeschi! L’inizio della partita con i tedeschi che tengono palla fino al momento.

20:54 Privati ​​del calcio alle 15 e alle 18, i tifosi non vedono l’ora!



20:45 Squadra per la Germania Mentre i tedeschi sono certi di qualificarsi, Nagelsmann ha una squadra molto forte, che ispira le reti.



20:32 Sui social network, gli utenti di Internet partecipano a questo evento



20:20 Le composizioni sono cadute, eccoli qui

20h17 Benvenuti a tutti ! Benvenuti a tutti in questa diretta che seguirà l’incontro tra Svizzera e Germania dal punto di vista dei nostri carissimi social network. Per le strade i tifosi sono già accaldati!



Pre-partita

Il giorno dopo per la finale casalinga di Euro 2024, l’All Magnetic Center entra nel paese del sole-faute vicino al mercato svizzero (21:00), mentre in cattedra restano 13 posti per la fase ad eliminazione immediata per la prima volta quattro giorni.

Dopo 24 partite e le prime due giornate intere, tre squadre si sono già assicurate il biglietto per gli ottavi con due vittorie: Germania, Spagna e Portogallo.







Per il tredicesimo posto ci sono ancora venti scelte in lizza, dato che è fuori dai giochi solo la Polonia, che sicuramente finirà ultima nel suo girone. Al contrario, Spagna e Portogallo si sono assicurate il primo posto nel proprio girone prima della partita finale.

Leggi anche

Euro 2024: Nel girone dei Red Devils tutto è ancora possibile ma c’è uno scenario disastroso da scongiurare, eccolo





La Germania di Julian Nagelsmann vuole emularlo e basterebbe un pareggio sul povero terreno di Francoforte contro la Svizzera per accontentare entrambe le squadre: i tedeschi saranno primi nel proprio girone ed i Nati avranno la certezza di raggiungere l’ottavo posto, come è avvenuto. Lei ai Mondiali del 2018, agli Europei del 2021 e ai Mondiali del 2022.

Ma il giovane allenatore (36 anni) vuole di più, e non vuole particolarmente mettersi su un tavolo magari più semplice in caso di sconfitta e secondo posto. “Non possiamo prevedere esattamente chi sarà il nostro avversario nella fase a eliminazione diretta”, ha sottolineato Nagelsmann in una conferenza stampa. “Vogliamo creare fiducia e ritmo ottenendo vittorie insieme”.













In casa, i suoi giocatori si sono distinti con due vittorie su Scozia (5-1) e Ungheria (2-0). Da dieci giorni cavalcano una follia nel Paese scomparso negli ultimi anni con i fallimenti in Coppa del Mondo (uscita agli ottavi nel 2018 e 2022) o agli Europei (uscita agli ottavi nel 2021 ). ).