Dune: Awakening, Goddess of Victory: NIKKE… 15 trailer per Level Infinite 2024

Level Infinite e i suoi studi partner hanno rivelato le loro ultime novità con il trailer “Into the Infinite”. Qui ci sono principalmente trailer e informazioni sui giochi.

Age of Empires per cellulari

Prodotto da TiMi Studios Robin Apple e Google Play il 17 ottobre. Questa nuova edizione della serie Age of Empires presenta epiche battaglie d’assedio su larga scala in cui centinaia di giocatori si affrontano su un unico schermo, in un’esperienza di combattimento dinamica e coinvolgente che unisce strategie di alleanza su larga scala e manovre in solitaria.

Allo stesso tempo, il gioco si rivolge anche ai giocatori che amano le avventure in solitaria. Rubin ha anche rivelato in modo più dettagliato l’ampia ricerca svolta nella progettazione delle civiltà del gioco.

alto

L’ultimo trailer di Aloft evidenzia il viaggio tra le nuvole e tre biomi che attendono Sky Saylors in questo innovativo gioco di sopravvivenza cooperativo per PC. La funzionalità Ripristino dell’ecosistema è stata introdotta per la prima volta.

Consente ai giocatori di identificare le isole con bassa vitalità e riportarle in vita analizzando il loro ecosistema ed eseguendo attività come piantare alberi, colture, decompositori, portare animali sull’isola, pulire alberi morti o identificare punti di corruzione.

Arena Storm: infinita

Bryan Li, lead game designer di Arena Breakout: Infinite, ha reso i contenuti disponibili gratuitamente durante l’attuale fase di accesso anticipato del gioco con tre mappe distinte (Fattoria, Valle e Armeria), diversi nuovi aggiornamenti per migliorare il comfort di gioco e una selezione di 48 armi, che i giocatori avranno tantissime esperienze da vivere in questo coinvolgente sparatutto tattico per PC.

Comando e conquista: Legione

Durante la presentazione è stato rivelato un nuovo rendering in CG per Command & Conquer: Legions, rivelando una minaccia familiare ai fan dell’universo di Command & Conquer. I comandanti di tutto il mondo possono sperimentare questa promozione che pone le basi per la stagione dell’allarme rosso, che i giocatori potranno sperimentare durante il lancio globale di Command & Conquer™: Legions.

Corsa alla morte 66

Sumo Digital ha presentato in anteprima il secondo video di Behind the Speed ​​prima dell’uscita di DEATHSPRINT 66 il 12 settembre. Mette in evidenza clip mai viste prima del brutale e futuristico gioco di corsa e condivide ulteriori informazioni sulla storia del gioco, sulla progettazione del tracciato e sulle principali meccaniche di gioco.

Duna: risveglio

Il direttore creativo Joel Baylos ha condiviso alcune delle esperienze che i giocatori potranno vivere ad Arrakis.

I giocatori inizieranno la loro avventura nelle spietate sabbie di Arrakis senza alcun oggetto. Dovranno quindi imparare a vivere nel deserto, trovando ciò che possono intorno a loro e realizzando ciò di cui hanno bisogno per sopravvivere. Sotto pressione, Dune: Awakening spinge i giocatori ai propri limiti. Avanza nel mondo, costruisci una base, collabora con i tuoi amici e rafforza il tuo potere.

I giocatori che vogliono ottenere il potere supremo su Arrakis dovranno controllare la risorsa più preziosa: le spezie. Naviga tra fazioni, giocatori e difficoltà in competizione su Arrakis per stabilire il controllo completo.

Exoburn

Peter Manerfelt, direttore creativo di Sharkmob, ha parlato della visione del gioco del team, inclusa un’esaltante esperienza di ripresa nel cuore di un tornado. Ha anche dimostrato il movimento dinamico e verticale sbloccato dal potere degli Exo-Rigs, consentendo ai giocatori non solo di sopravvivere ma anche di prosperare in mezzo alle orribili forze della natura.

Manerfelt ha sottolineato l’importanza della cooperazione del team con la comunità, iniziata all’inizio del progetto e destinata ad intensificarsi man mano che lo sviluppo continua. I membri dello Studio stanno invitando più giocatori a unirsi a loro in Exoborne.

Dea della Vittoria: Annuisci

Lo sparatutto RPG Goddess of Victory: NIKKE ha condiviso nuovi contenuti dalla sua prossima collaborazione con l’amato anime Evangelion.

Questa partnership, disponibile dal 22 agosto, presenterà personaggi famosiEvangelion Asuka, Rei, Mari e Misato, che si uniranno alla battaglia contro un nuovo bossEvangelionConosciuto come l’allarmante “megaoggetto”.

Stai lontano

Hardcore Horror FPS GTFO ha rivelato un nuovo trailer per ricordare a tutti che il capitolo finale del gioco è disponibile su Steam. Questa edizione completa include tutti gli aggiornamenti precedenti per un totale di oltre 80 spedizioni, 90 ricompense sbloccabili e oltre 50 armi e gadget per aiutarti a sopravvivere nelle profondità di GTFO.

Ma probabilmente morirai comunque. Il trailer è accompagnato da alcuni secondi di anticipazione del prossimo sparatutto cooperativo in prima persona di 10 Chambers, Den of Wolves, un genere adatto poiché lo studio è stato fondato da Ulf Andersson, il game designer dietro PAYDAY: The Heist e PAYDAY 2. .

Il bulbul

Lo sviluppatore Inflexion Games ha rivelato il primo trailer di Nightingale: Realms Rebuilt, il prossimo aggiornamento gratuito di Nightingale il cui lancio è previsto per settembre. Nightingale: Realms Rebuilt rappresenta il più grande aggiornamento fino ad oggi apportato al gioco di sopravvivenza a mondo aperto, con una campagna completamente nuova e una serie di funzionalità molto richieste dalla community.

Nightingale: Realms Rebuilt invita i Realmwalkers a intraprendere una nuova campagna, dove potranno scoprire nuovi dungeon coinvolgenti, nuove battaglie contro i boss, nuove armi e nuove sfide. L’aggiornamento include anche un sistema di progressione rinnovato e limiti di costruzione aumentati.

Corpo dei pacchi

Lo sviluppatore indipendente Billy Goat Entertainment e l’editore Secret Mode hanno rivelato luoghi mai visti prima tra le strade trafficate (e i marciapiedi) di New Island, dove tre società competono per diventare i portabiciclette più veloci e affidabili della città.

Cornice dell’anima

Digital Extremes ha condiviso clip di Soulframe, fornendo uno sguardo più approfondito al mondo di Alca e anticipando la progressione della scoperta, dell’esplorazione e della costruzione del mondo.

In questa prossima avventura fantasy free-to-play, Digital Extremes accompagna i giocatori in un viaggio per ripristinare un mondo in frantumi ed ereditare il coraggio, lo spirito e la saggezza degli antenati per guarire le terre del regno di Ode’n. I giocatori possono registrarsi

