Dopo tre partite in casa dell’Anderlecht si può trarre la prima conclusione: abbiamo assolutamente bisogno di un giocatore con questo profilo! – Tutto il calcio

L’Anderlecht fatica a fare la differenza in attacco. Così è stato anche la scorsa stagione. Brian Rimmer non ha molte opzioni nel suo reparto offensivo e sabato ha provato a giocare con due attaccanti. Poi è sorto un altro problema.

Brian Rimmer ha inserito Luis Vazquez allo scadere dell’ora per aggiungere peso al rettangolo di Leuven, insieme a Kasper Dolberg. Un’idea che avrebbe potuto funzionare se l’Anderlecht avesse avuto abbastanza giocatori in grado di lavorare individualmente.

Francis Amuzu è l’unico difensore centrale con questa capacità, ma l’esterno ha avuto solo trenta minuti di azione e non è affatto al meglio. In teoria anche Nelson Angulo dovrebbe essere in grado di farlo, ma spesso si lascia prendere dalle sue stranezze e deve ancora raggiungere l’efficienza. L’Anderlecht non riesce a superare la difesa avversaria.

Ala allettante, è un giocatore necessario all’Anderlecht

D’altra parte Anders Dreyer è un giocatore efficace, ma non ha la capacità di eliminare l’avversario. I cross dai lati quindi non funzionano così frequentemente, poiché gli attaccanti si trovano costantemente di fronte ad una superiorità numerica difensiva.

Nessun giocatore avversario ha bisogno di uscire per coprire le fasce. Questo diventa facile da difendere. Jesper Fredberg sta cercando un giocatore del genere, ma dovrà essere subito operativo.

Sarebbe gradito anche un centrocampista creativo. Verschauren dovrebbe ricoprire quel ruolo, ma… “Sono più di otto”, ha detto Rimmer. “Il mio lavoro è lavorare con i giocatori che ho. Ogni allenatore vorrebbe avere 24 giocatori a disposizione all’inizio di luglio, ma per vari motivi per noi non è stato così. Questa squadra sta ancora crescendo molto”.