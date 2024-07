Dopo la prova decisiva del Campionato Europeo, questa nuova regola verrà applicata in tutte le competizioni europee!

Euro 2024 è una rivoluzione: solo i capitani potranno parlare con gli arbitri, gli altri riceveranno il cartellino giallo

“Gli arbitri ora hanno un dialogo aperto con le squadre per spiegare le decisioni chiave, comprese quelle relative al VAR. Queste informazioni e spiegazioni vengono fornite solo ai capitani delle squadre, che sono gli unici giocatori autorizzati a parlare con l’arbitro e chiedere chiarimenti in modo rispettoso. “, ha aggiunto la UEFA.

“Quando il capitano è il portiere, e quindi nella maggior parte dei casi viene escluso dal gioco, le squadre sono tenute a designare un giocatore in campo autorizzato a parlare con gli arbitri, a ricevere le loro spiegazioni e ad ammonire i giocatori che non rispettano queste istruzioni che si avvicinano a loro”, ha concluso l’Unione europea nel suo comunicato stampa. Gli arbitri esprimono il loro disaccordo o agiscono in modo irrispettoso.

In vista di Euro 2024, questa regola è già stata implementata durante le tre finali della Coppa Europea per club di questa stagione (UEFA Champions League, Europa League e Conference League).

La UEFA ha inoltre indicato che durante la fase a gironi di Euro sono stati distribuiti 166 cartellini gialli, rispetto ai 98 di Euro 2020.