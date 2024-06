Dopo essere stato accusato di violenza sessuale, il PPDA ritira la causa per diffamazione contro il quotidiano Libération

“Patrick Poivre Darfur ha ritirato la denuncia per diffamazione presentata il 22/02/22 contro Libération, Anne Diatkin e me, dopo aver pubblicato di seguito la nostra indagine. (Diffusione in prima pagina “Elles accusate” a novembre 2021)”, pubblicato per la prima volta dal giornalista Jérôme Livelière su X (ex Twitter).

“Ieri la Corte ne ha preso atto (Martedì, ndr) Il PPDA ritira la denuncia contro Anne Diatkin, Jerome Livelyater e Dov Alfon (Direttore editoriale di Liberazione, ndr) E il giornale Liberazione“, ha poi confermato il quotidiano. Il PPDA è stato ascoltato a luglio per nuove accuse di stupro L’AFP ha contattato gli avvocati della PPDA e questi non hanno risposto immediatamente. Il 76enne ex conduttore televisivo si era già ritirato nell’aprile 2023 dalla denuncia per diffamazione contro Le Parisien dopo che era stata rivelata la denuncia di stupro presentata contro di lui dalla scrittrice Florence Porcel. È stato accusato (accusato) il 19 dicembre 2023 di uno dei due stupri da lei denunciati, risalenti al 2009, ed è stato posto sotto lo status di co-testimone per la prima volta, nel 2004, perché “programmato”. L’indagine giudiziaria contro Patrick Poivre Darfur, aperta alla fine del 2021, si è estesa fino a comprendere due casi di stupro e violenza sessuale commessi tra il 2007 e il 2018 e denunciati da tre diverse donne, mentre le denunce o le testimonianze di altre 19 sono state riservate, il Lo ha riferito all’AFP la procura di Nanterre alla fine di febbraio. L’ex conduttore di TF1, che contesta energicamente le numerose accuse, è stato interrogato più volte nell’ambito di questa indagine preliminare dagli investigatori della Brigata per la repressione della devianza contro le persone (BRDP). READ La sua foto è stata spezzata per la Giornata mondiale degli animali La prima indagine preliminare dopo che la denuncia di Florence Purcell era già chiusa senza ulteriori provvedimenti è stata aperta nel giugno 2021, soprattutto perché i fatti denunciati erano decorsi in prescrizione.