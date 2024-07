Dopo essere rimasta “sconvolta” da Donald Trump, la moglie di J.D. Vance, Osha, si batte per la sua rielezione

Mentre la scelta di J.D. Vance come suo compagno di corsa era considerata ovvia dal clan repubblicano, l’immagine di sua moglie, Osha Vance, contrasta con quella di suo marito. Avvocato esperto, è sempre rimasta riservata riguardo alle sue opinioni politiche. Tranne in relazione all’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021 Washington Post Le testimonianze raccolte dai parenti della giovane mostrano che la potenziale second lady degli Stati Uniti era molto critica nei confronti di Donald Trump.

“Osha ha trovato l’incursione nel Campidoglio e Il turno di Trump Molto noioso. Sono rimasto generalmente costernato da Trump sin dalla sua prima elezioneHa detto una delle sue amiche posta. Questo è un punto di vista che contraddice quello di suo marito, che recentemente ha minimizzato la gravità di questo evento e ha descritto le persone incarcerate a seguito di esso come “prigionieri politici”. Se dobbiamo credere alle dichiarazioni di chi le è vicino, non sembra che Osha Vance sia una grande fan del candidato repubblicano. “Era surreale vederla seduta accanto a lui ierir”, aggiunge l’amica, che ricorda la serata della Convention nazionale repubblicana durante la quale Osha assistette al discorso del marito dallo stesso palco dove era presente Donald Trump.

Il trentenne non sembra condividere le idee estreme di Donald Trump. Secondo i documenti, si è iscritta per votare come democratica almeno due volte, nel 2004 e nel 2010. Mentre studiava a Yale, la giovane donna, definita brillante dai suoi ex compagni di classe, è stata anche coinvolta in diverse associazioni. “Ho sempre pensato che Usha fosse una persona molto seria e intelligente, con uno stile ben realizzato.afferma Peter Hamilton, professore associato presso l’Università Lingnan di Hong Kong ed ex membro dell’OSHA.Sono sorpreso di vedere Usha parlare sul palco di un’importante conferenza politica? NO. È un grande. Sono sorpreso di vederla lì a sostenere un uomo che sembra costruire il suo potere politico attaccando le persone trans e gli immigrati? Sì, questa parte mi ha sorpreso“, spiega Chad Callahan, scrittore e direttore marketing, che ha incontrato Osha all’università.

Usha Chilukuri è nata e cresciuta a San Diego, in California, in un ambiente benestante. I suoi genitori, entrambi studiosi indù indiani, emigrarono negli Stati Uniti negli anni ’80.Sono cresciuto in una famiglia religiosa, i miei genitori sono indù, e questa è una delle cose che li ha resi dei buoni genitori, delle ottime persone.“, ha detto in un’intervista sul canale Fox News. Fino alle sue dimissioni, la settimana scorsa, ha lavorato presso un grande studio legale di San Francisco noto per la sua cultura progressista. A Washington Post“Rappresenta”Il tipo di élite culturale ed economica che i repubblicani spesso criticano.

Quindi Osha Vance sembra avere un elettrone libero all’interno del campo vicino di Donald Trump. Ma c’è una cosa su cui non c’è dubbio, ed è la sua devozione a suo marito. JD Vance ha anche spiegato che “sta diventando reale”.Guida spirituale“Durante gli anni all’università. Adesso fa la campagna per la vicepresidenza, dice che potrebbe trarne vantaggio”Voce femminile forte“Per consigliarlo nelle sue scelte. Ha battezzato Judah durante gli studi. La coppia trasmette un’immagine di stabilità, forza e successo. Ciò è in gran parte dovuto a Osha, secondo i suoi ex compagni.”Ciò ha chiaramente aumentato le sue possibilità di successodice Dan Driscoll, laureato alla Yale Law School.

Contattato da postaIl portavoce di J.D. Vance ha rifiutato di commentare le presunte dichiarazioni di Osha sulle azioni di Trump del 6 gennaio 2021. Jay Chhabria, uno stratega del partito repubblicano che ha lavorato alla campagna al Senato di J.D. Vance, afferma che la giovane donna ha cambiato idea sull’ex presidente. “Allo stesso modo Osha ha cambiato la sua posizione e sostiene pienamente Donald Trump e suo marito e farà tutto ciò che è in suo potere per garantire la loro vittoria a novembre.“Lo ha detto in un comunicato.

All’interno del Partito Repubblicano molti sono entusiasti del ruolo che potrebbe svolgere nel prossimo mandato. “Il fatto che un indiano-americano possa essere la Second Lady è fonte di ispirazione per molti. Ho ricevuto innumerevoli chiamate, messaggi ed e-mail dalla nostra comunità che volevano incontrare e supportare JD e Usha”.“, spiega Neeraj Antani, senatore dello stato dell’Ohio di origine indiana e indù.

Ma da quando suo marito è salito alla ribalta, Usha è stata anche vittima di un’ondata di razzismo da parte del settore di estrema destra dei sostenitori di Donald Trump. Nick Fuentes, il suprematista bianco e antisemita che Donald Trump ha invitato a Mar-a-Lago nel 2022, ha messo in dubbio la nomina di J.D. Vance a causa del passato di sua moglie. “Quali sono i valori di un uomo che sposa una donna così lontana dalla sua razza, che non è nemmeno cristiana?” Ha annunciato?