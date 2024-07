Dopo aver perso contro la Danimarca, il Belgio dovrà passare attraverso gli spareggi per qualificarsi agli Europei (0-3).

I Red Flames hanno affrontato la Danimarca venerdì sera a Sint-Truiden nell’ambito della quinta giornata delle qualificazioni a Euro 2025 nel Gruppo A2.

Ad inizio gara la squadra Flame è stata costretta – o quasi – a vincere per mantenere viva la speranza di qualificarsi direttamente al prossimo torneo di Euro 2025 attraverso i primi due posti del girone. Perché poco prima di questa partita, la Repubblica Ceca ha battuto la Spagna (2-1).

Nel primo tempo nessuna delle due squadre è riuscita a sfruttare il vantaggio, né nel risultato né nella partita, nonostante qualche tiro da entrambe le parti, e non si è vista alcuna vera occasione.

Nel secondo tempo, la Danimarca ha dimostrato di essere più pericolosa, prima con Janne Thomsen, il cui confronto è andato a favore di Lisa Lichtfus (47), e poi grazie a? Janice Caiman. Il terzino destro belga, che festeggiava la sua 150esima partita con la nazionale, ha provato a respingere un cross, ma il suo intervento ha mandato la palla in rete (0-1, minuto 60). Cinque minuti più tardi, il capitano della Danimarca, Pernille Harder, raddoppia penetrando molto facilmente la difesa belga (0-2, minuto 65). Incapaci di alzare la testa e alzare il livello di gioco, le Fiamme Rosse hanno subito addirittura un terzo gol su opera di Sarah Holmsgaard (0-3, min. 82).

Il Belgio resta al terzo posto nel Gruppo A2 con 4 punti, così come la Repubblica Ceca, che è al quarto posto. Si è conclusa la qualificazione diretta alla Coppa delle Nazioni Europee e sarà necessario disputare gli spareggi contro squadre della Lega B e/o C. Il prossimo incontro si giocherà, martedì alle 19, contro la Spagna con l’ambizione di restare in Europa League. Sezione A della Società delle Nazioni.