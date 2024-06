Dopo 60 anni di lavoro radiofonico, Philippe Bouvard va in pensione

Philippe Bouvard, pilastro della radio francese, si prepara a lasciare dopo una carriera eccezionale in termini di longevità. Il giornalista 94enne ha annunciato domenica su RTL che concluderà la sua rubrica settimanale il prossimo gennaio, segnando così il suo sessantesimo anno di trasmissione, che secondo l’emittente rappresenta un “record mondiale”.

Ha spiegato: “C’è una tentazione, e non è la tentazione della pigrizia, ma la tentazione di registrare, che deve continuare fino al 1 gennaio, non sarà abbastanza grave, e poi ascoltare gli altri e tacere”. domenica prossima su RTL, in riferimento al ritiro da tempo rifiutato. “Il 1° gennaio raggiungerò il doppio record che speravo, ovvero 60 anni di radio e 60 anni di RTL”, ha detto.

Questa decisione arriva dopo una carriera radiofonica iniziata nel 1965 presso Radio Luxembourg, divenuta poi RTL l’anno successivo. Regis Ravanas, presidente della stazione, ha sottolineato che la sua carriera ha “rivoluzionato la radio”. “Philippe appartiene alla famiglia RTL da sempre”, ha aggiunto. Gautier Hourcade, direttore dei programmi di RTL, lo ha elogiato come “un pioniere dell’umorismo colto in onda”, con uno “spirito vivace, indipendente e audace”.

Il libro è in preparazione

Philippe Bouvard, creatore e conduttore emblematico di “Grosses Têtes” dal 1977, ha reso questo spettacolo uno dei più apprezzati in Francia. Il concetto è semplice: i suoi ospiti, i personaggi, devono trovare le risposte agli “stickies” posti dagli ascoltatori.

Nel 2014, dopo 37 anni alla guida dell’azienda, lascia il posto a Laurent Rouquier, chiamato a rinnovare lo spettacolo. Una transizione riluttante, perché il conduttore “da allora non lo ha più ascoltato”, aveva spiegato a dicembre a Far Matin. Non sono stato io a prendere la decisione (di smettere), ma l’ho accettato. “Annunciare questo abbandono, perché è uno, è straziante”.

Oltre a “Les Grosses Têtes”, per il quale è stato riconosciuto colpevole di incitamento all’odio razziale dopo un mistero nel 1996, Philippe Bouvard ha attirato l’attenzione degli ascoltatori anche con la canzone “Allô Bouvard”, trasmessa nei fine settimana fino all’estate 2020, e continua per condividere i suoi pensieri nella sua rubrica mensile VSD. Allo stesso tempo, sta preparando il suo settantesimo libro, intitolato “Pensione? Non è la fine della vita, ma l’inizio di una nuova esistenza”.