Donald Trump torna questa sera su X (ex Twitter) per una “conversazione” con Elon Musk

L’ex presidente è stato bandito da Twitter nel gennaio 2021 in seguito all’attacco al Campidoglio. È stato lo stesso Elon Musk a riabilitare Donald Trump lo scorso novembre. Da allora è rimasto conservatore su questa rete, preferendo comunicare con i suoi elettori attraverso la sua piattaforma, “Truth Social”.

Ritorno previsto

Se lunedì il repubblicano tornerà, non sarà un caso. Una conversazione audio dal vivo tra il candidato ed Elon Musk è in realtà prevista per questa sera alle 17:00 ora di Washington (2:00 ora di Bruxelles). Boss X promette che questo scambio sarà “intrattenimento garantito”.

Se questa intervista tra i due miliardari americani consentirà al candidato Trump di attirare un pubblico più vasto, allora questo tipo di intervista non ha procurato alcun favore all’ex candidato repubblicano Ron DeSantis dopo numerosi problemi tecnici.

Elon Musk sospeso dall’Unione Europea

L’Unione Europea, attraverso Thierry Breton, commissario europeo per il digitale, ha avvertito Elon Musk poche ore prima dell’intervista di ricordargli gli obblighi di moderazione sul social network per evitare di “amplificare contenuti pericolosi”.

“Io e i miei servizi saremo molto vigili […] Non esiteremo a utilizzare tutti gli strumenti a nostra disposizione, comprese le misure temporanee, se ciò si rivelerà necessario per proteggere i cittadini europei.