Dominano Hollywood: Blake Lively e Ryan Reynolds eguagliano il record di 34 anni

Quindi possiamo dire che attualmente governano Hollywood. Ma non ancora del tutto, perché non compaiono sulla piattaforma delle celebrità più ricche. Con una fortuna stimata di 30 milioni di dollari per lei e 350 milioni di dollari per lui, sono ancora lontani dall’entrare nel club dei miliardari dell’industria dell’intrattenimento. Anche se le società in cui hanno investito, oltre alle loro numerose partecipazioni, pesavano più di 14 miliardi di dollari.

L’ultimo arrivato in questo circolo molto ristretto: Bruce Springsteen. Con la vendita del suo catalogo musicale alla Sony per 500 milioni di dollari, il 74enne “Boss” è ufficialmente diventato miliardario. Con 1,1 miliardi di dollari, si unisce a Taylor Swift, ma forse non per molto, dato che l’Era Tour batte i record di entrate. Pertanto, dovrebbe logicamente scalare rapidamente alcuni posti nella top ten delle più grandi fortune del mondo dello spettacolo. Quindi, come definito dalla rivista Forbes.

10) Dirk Wolf: 1,2 miliardi di dollari

Produttore di un gran numero di serie (Polizia giudiziaria di New York E i suoi numerosi derivati Incendio di Chicago E le sue serie parallele Ufficio federale di investigazione e le sue propaggini), ed è considerato uno degli uomini più creativi della televisione americana.

9) Tyler Perry: 1,4 miliardi di dollari

Questo produttore cinematografico e televisivo, che non ha necessariamente ottenuto molto successo al di fuori degli Stati Uniti, ha la reputazione di formidabile negoziatore.

8) Rihanna: 1,4 miliardi di dollari

La cantante delle Barbados ha aumentato notevolmente il suo capitale grazie alle sue linee di abbigliamento e lingerie.

7) Peter Jackson: 1,5 miliardi di dollari

Il regista del Signore degli Anelli deve gran parte della sua fortuna alla vendita di parte della sua società di effetti speciali Weta per 1 miliardo di dollari nel 2021.

6) Kim Kardashian: 1,7 miliardi di dollari

Minacciata da un altro membro del suo clan, Kyle Jenner (il cui patrimonio è ora stimato in 700 milioni di dollari), Kim Kardashian ha guadagnato dollari grazie alla sua linea di abbigliamento e prodotti di bellezza.

5) Jay-Z: 2,5 miliardi di dollari

La star dell’hip-hop ha investito saggiamente i suoi soldi nelle industrie del lusso, che si tratti di champagne, alcol, profumi e… Uber. Da parte sua, il patrimonio della moglie Beyoncé è stimato a circa 600 milioni di dollari. Quindi la coppia non deve preoccuparsi del proprio reddito mensile.

4) Oprah Winfrey: 2,8 miliardi di dollari

La regina dei talk show americani è anche un’esperta donna d’affari, avendo investito molto nel settore immobiliare e nei media.

3) Jami Gertz: 3 miliardi di dollari

L’attrice 58enne non ha specificato particolarmente la storia del cinema (I ragazzi scomparsi Crocevia(o televisione)Seinfeld di emergenza, (Alleato McBeal). Ma dal suo matrimonio con il ricco Tony Ressler, ha investito con successo in diverse società, nella squadra NBA (Atlanta Hawks) e nel baseball (Milwaukee Brewers).

2) Steven Spielberg: 4,8 miliardi di dollari

Il 77enne Wonder Boy è un ragazzo intelligente. Grazie a Indiana Jones, ottiene una percentuale su ogni biglietto per gli Universal Parks. Invece di esigere un compenso, negozia sistematicamente una percentuale delle entrate. Con netto successo.

1) George Lucas: 5,5 miliardi di dollari

La Lucasfilm è stata venduta per 4 miliardi di dollari e i suoi decenni nel merchandising di Star Wars gli hanno permesso di guadagnare un bel stipendio a 80 anni. Nessuno lo ha fatto meglio.