Domenico Tedesco, italiano o tedesco? Lui risponde! – Tutto il calcio

Domenico Tedesco è un allenatore poliedrico. Nato in Italia, cresciuto in Germania, parla con disinvoltura entrambe le lingue, ma è un allenatore con una personalità più italiana o tedesca?

Domenico Tedesco Viene spesso presentato, in mancanza di un termine migliore, come un allenatore italo-tedesco (o italo-tedesco). Nato in Italia, a Rossano, si trasferisce giovanissimo con i genitori nella zona di Stoccarda, completando così tutta la sua formazione in Germania.

Alla prima domanda della conferenza stampa ha risposto in italiano un suo collega opinione Presente per questa occasione. In particolare Tedesco ha detto: “Non vediamo l’ora che parta l’euro perché, come potete immaginare, c’è tanto lavoro che alla fine darà i suoi frutti”.

Altre domande verranno poste in tedesco, e risponderanno Domenico Tedesco – il cui cognome, come già confermato, significa… tedesco – nella lingua di Goethe. Queste sono le sue lingue madri e l’allenatore dei Devils parla molto bene anche l’inglese. Il suo francese è buono, ma timido e, per questioni di diplomazia belga, non lo usa nelle conferenze stampa.

Tedesco, italiano o tedesco?

Ma a livello sportivo come si colloca Tedesco? È un allenatore italiano o tedesco? “Sono italiano di nascita, ma ho preso tutte le lezioni di calcio in Germania”, risponde Domenico Tedesco a un altro giornalista d’Oltralpe.

Quest’ultimo, infatti, gli ha chiesto se sarebbe motivo di orgoglio vedere così tanti allenatori italiani in panchina per Euro 2024 – a cominciare da Francesco CalzonaChi governa la Slovacchia? “Amo il calcio italiano e gli allenatori italiani – conclude Domenico Tedesco – ma non posso dire che influenzino il mio modo di lavorare, che è un modo abbastanza tedesco. A parte questo, mi sento completamente italiano, completamente tedesco”.