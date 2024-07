“Domenica voteremo tutti contro l’unico estremismo che deve essere condannato”: Aya Nakamura invita i francesi a schierarsi contro il partito Fronte Nazionale

Nei giorni scorsi, con l’Euro, sono stati i membri della squadra francese a invitare i francesi alla mobilitazione contro il Fronte Nazionale ma soprattutto al voto. Parole che possono toccare i giovani sempre più disinteressati alla politica.

Dopo Thurame, Mbappé e Kounde in particolare, c’è un’altra stella che ispira una parte della gioventù francese, Aya Nakamura. Il cantante dei “Pookie” ha esitato a lungo prima di commentare un argomento importante come il voto. Ma la sua stessa posizione di artista e donna di colore l’ha costretta a rompere il silenzio.

“Sono in una buona posizione per capire e sapere dove si trova il razzismo nel nostro Paese. Sono le stesse persone che hanno fiducia quando brilliamo perché non abbiamo ancora finito di brillare. E sì, sono riservato su questi argomenti, e a volte non ci sentiamo abbastanza importanti e legittimi per far sentire la nostra voce e dire le cose giuste in ambiti in cui non lo facciamo”. Controllatelo. Ciò non significa che non abbiamo un’opinione. Ora capisco che la mia posizione di L’artista mi chiede di parlare apertamente, perché è un momento importante per tutti noi, quindi domenica voteremo tutti, e contro l’unico estremismo che deve essere condannato perché ce n’è uno solo.ha twittato in precedenza l’artista francese su X, Twitter.

