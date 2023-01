L’ex Daft Punk Thomas Bangalter annuncia un album da solista

‘Mythologies’ conterrà 23 brani di Thomas Bangalter per il suo balletto omonimo della coreografa francese Angeline Briligokai. Nel 2021, invita l’ex coreografo dei Daft Punk a scrivere la musica per la sua danza, per coronare la sua collaborazione con l’Opéra National de Bordeaux. Quindi dieci ballerini della compagnia di balletto della Fondazione Nazionale hanno eseguito sul palco le “Mitologie”.

Con “Legends”, l’ex membro dei Daft Punk prova a reinventare il suo modo di comporre. Secondo il comunicato stampa dell’annuncio, l’artista “non attinge alle risorse della musica elettronica, ma parla alla forza tradizionale della sinfonia e, come tale, abbraccia la storia della musica da balletto orchestrale in un gesto personale e collaborativo”.

Nel 2018 Bangalter ha contribuito alla colonna sonora del film “Climax” di Gaspard Noé. Nel febbraio 2021, i Daft Punk, di cui era membro, hanno annunciato la loro separazione, dopo 28 anni di unione. Tuttavia, da allora i due hanno pubblicato una nuova versione del loro album di debutto, “Homework”, così come lo storyboard per il loro popolare video musicale “Around the World”.