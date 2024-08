Formula 1 | Hamilton: Norris può battere Verstappen nel campionato piloti

Lando Norris ha vinto il Gran Premio d’Olanda con un certo margine davanti a Max Verstappen.

Il divario tra i due è stato di oltre 20 secondi e anche l’ultimo pacchetto di aggiornamenti della McLaren sembra migliorare la MCL38 dopo la pausa estiva.

Riuscirà Norris a raggiungere Verstappen nella classifica piloti? Lewis Hamilton, rivale dell’olandese nel 2021, ha espresso la sua opinione in merito a Monza.

La differenza tra il campione in carica Verstappen e Lando Norris è attualmente di 70 punti, con nove punti Gran Premio rimasti nella stagione in corso.

Il sette volte campione del mondo Norris non è stato ancora escluso dalla gara.

“Ci sono molti punti in palio, quindi penso che non sia impossibile. Alla fine, Max probabilmente avrà bisogno di arrivare secondo in ogni gara per vincere in questa fase, e Lando dovrà vincere ogni gara, e non sarà così. Abbastanza.” Quindi penso che ci vorrà un po’ di fortuna”.

“E in nove gare possono succedere tante cose, e alla Ferrari anche noi abbiamo un ruolo da svolgere a volte per aiutare Lando, a volte Max, dipenderà da come andranno le gare”.

Tuttavia, Hamilton vede la McLaren vincere la classifica costruttori.

“La cosa veramente emozionante è che penso che ci sia una reale possibilità che la McLaren possa vincere il titolo costruttori. Penso che sia davvero emozionante, perché ovviamente sono stato lì [chez McLaren] Quando abbiamo vinto l’ultimo campionato costruttori. Ovviamente ci è stata tolta, ma quell’anno l’abbiamo vinta in termini di prestazioni, e non credo che ci sia stata un’altra vittoria da allora.”

Il britannico vuole una lotta serrata fino alla fine della stagione.

“Quindi penso che potrebbe essere davvero grandioso, non solo per loro, ma anche per lo sport. Spero che continui fino alla fine perché sarà grandioso per i tifosi. Ma con la prestazione che hanno mostrato lo scorso fine settimana, probabilmente lo sarà .” “Saranno in grado di farlo.”

Ma Hamilton non spera di prendere il pieno controllo del team McLaren!

“Dio, è così noioso quando una squadra inizia a dominare, onestamente, partire per primo e condurre la gara fino in fondo, è davvero noioso rispetto al combattimento e alle corse.”

“Perché altrimenti non è una gara. Provi con un ritmo veloce. Lotti per un gap temporale, tutto qui. In una gara devi prepararti psicologicamente per pensare che stai combattendo una gara.” “L’auto è davanti a te o qualcosa del genere, devi inseguire qualcosa.”

“È diverso quando hai una o più macchine davanti a te e quando sei su una pista dove puoi sorpassare come Austin o Silverstone, per esempio, stai cercando di capire traiettorie diverse, con le gomme e il vento e i venti laterali. Tutte queste cose diverse, e quando finalmente sei con qualcuno in Battaglia, questa è la cosa migliore, è l’esperienza più gratificante come pilota.