Notizie JVTech Disneyland Paris: hanno scoperto per caso un trucco per ottenere uno sconto del 20% sui soggiorni quest’estate

Sembra che Disneyland Paris abbia qualche problema a riempire i suoi parchi a tema quest’estate: nel tentativo di rimediare alla situazione, ha lanciato una promozione relativamente discreta sui suoi soggiorni che combina i biglietti d’ingresso con i pernottamenti in hotel.

Aumentando i prezzi, restringendo l’accesso ai suoi parchi ai possessori di determinati abbonamenti annuali, o anche scommettendo un po’ sull’arrivo di grandi quantità di turisti in seguito agli eventi sportivi francesi, Disneyland Paris sembra un po’ deserta nel cuore dell’estate. Questo è un problema per un parco a tema, come si può immaginare!

La buona notizia è questa Ciò potrebbe rendere possibile un soggiorno molto più conveniente del previsto, e forse senza troppi turisti. Sembra, infatti, che quest’ultimo non sia così presente come previsto: È possibile che le numerose restrizioni legate ai Giochi Olimpici di Parigi abbiano spinto alcuni di loro a rinviare la loro visita a una data successiva. A questo vanno aggiunte le numerose aree d’azione, soprattutto vicino ai Walt Disney Studios, anch’esse non ideali in termini di immersività.

un risultato : Per chi abita nei pressi del parco c’è la possibilità di regalarsi un soggiorno più economico del previsto.

Consiglio di pagare il 20% in meno per il vostro soggiorno

Senza dire molto al riguardo, Disneyland Paris ha creato una pagina sul suo sito che permette agli abbonati Disney+ di beneficiare di uno sconto del 20% sul loro soggiorno per tutta l’estate fino al 30 settembre. Ciò consente alle tariffe per pernottamenti in hotel di scendere a tariffe raramente, se non mai, viste in piena estate!

È facile confrontare i prezzi sul sito web

L’unico requisito per usufruire di questa offerta speciale è essere abbonati alla piattaforma di streaming Disney+. Se questo è il tuo caso, È necessario creare un account MyDisney Utilizzando lo stesso indirizzo email associato al tuo account Disney+ e il gioco è fatto!

Abbonati a Disney+

Una visita economica, ma con alcuni compromessi

Come descritto poco sopra, I Walt Disney Studios sono attualmente in costruzioneCiò è dovuto alla creazione dell’espansione dedicata alla Regina delle Nevi. Dobbiamo anche fare affidamento su di esso il calore Molti visitatori continuano a recarsi al parco durante il giorno. Dall’altro lato, Attualmente ci sono alcune attrazioni chiuse, che è abbastanza raro da evidenziare! Insomma, se non sapete proprio cosa fare quest’estate e volete andare a trovare Topolino, allora forse questa promozione segreta, ma comunque interessante, fa al caso vostro.