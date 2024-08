"Devi fermarti" Comportamenti violenti e conflitto con Ryan Reynolds... Il passato di Wesley Snipes riemerge

Molto prima della Disney e dell’universo cinematografico Marvel, diversi supereroi della Casa delle Idee hanno avuto l’onore di una saga cinematografica interamente dedicata a loro. Con Wesley Snipes, il genere fa un ritorno trionfante insieme a Ryan Reynolds e Hugh Jackman, ma deve pagare un prezzo. Il suo passato travagliato riemerge nel 2024.

Il musicista diurno torna al cinema

Il successo di Deadpool e Wolverine si basa in gran parte sul servizio dei fan. Il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine contribuisce notevolmente a rendere il film di Shawn Levy un successo assoluto nel 2024E questa non è l’unica presenza osservata sullo schermo. Tra Dafne Keen nei panni di X-23, Jennifer Garner nei panni di Elektra e Channing Tatum nei panni di Gambit, i fan sono in paradiso.

Un altro supereroe fa un significativo ritorno al cinema quest’anno. Un’introduzione di 10 anni al genere dei supereroi nel MCU con Iron Man, Blade, interpretato ancora da Wesley Snipes, mostra di nuovo le sue zanne al cinema 20 anni dopo essersi ritirato come vampiro dopo Blade: Trinity. Sfortunatamente per l’attore americano, il suo ritorno alla ribalta rivela il suo passato oscuro.

Il passato oscuro di Wesley Snipes

La storia risale agli inizi del 2020 ed è ambientata sul set di Blade: Trinity, diretto da David S. Goyer. In questo terzo lavoro della serie, Wesley Snipes condivide il poster con Ryan Reynolds, Jessica Biel e Dominic Purcell, ed è stato molto complicato per tutti. Proprio la star afroamericana sarà la causa delle difficoltà incontrate durante la produzione del lungometraggio. Secondo il comico Patton Oswalt che per primo parlò dell’argomento nel 2012 Club AVWesley Snipes avrebbe potuto litigare con il regista. Presumibilmente avrebbe tentato di strangolarla.

Ha cercato di strangolare il regista David Goyer. Quella sera siamo andati in uno strip club e ci siamo ubriacati tutti. C’era un gruppo di motociclisti e David disse loro: “Pagherò tutti i vostri drink se domani venite sul set e fingete di essere la mia guardia di sicurezza”. Wesley (Snipes) fu preso dal panico e ritornò alla sua roulotte. Il giorno dopo, Wesley si sedette con David e disse: “Penso che tu debba smettere. Stai danneggiando questo film”. David ha risposto: “Perché non smetti? Abbiamo tutti i tuoi primi piani e possiamo girare il resto con te in piedi”. Ciò spaventò così tanto Wesley (Snipes) che, per il resto della produzione, comunicò con il regista solo tramite post-it. Ha firmato ogni foglio successivo con il titolo “From Blade”. – (Patton Oswalt)

Più tardi, David S. tornò. Goyer ha fatto riferimento alle dichiarazioni di Patton Oswalt e ha presentato la sua versione dei fatti senza confutare o confermare i commenti fatti nel 2012. Il regista ha chiaramente colto nel segnoMa conferma di non collaborare più con Wesley Snipes, a differenza di Patton Oswalt.

Diciamo solo che ho molto rispetto per Wesley (Snipes) come attore. Era un amico. Non siamo più amici. Sono amico di Patton (Oswalt) e lavoro con lui da allora… Non credo che le persone coinvolte in questo film abbiano avuto una buona esperienza, certamente non io. Non credo che nessuno dei soggetti coinvolti in questo film sia soddisfatto del risultato. È stata una produzione molto tormentata. – (David S.Goyer)

Attraverso un’intervista al The Guardian, Wesley Snipes ha potuto tornare su questo incidente e dare la sua versione dei fatti nel 2020, cioè 16 anni dopo. Nega completamente le accuse a suo carico e ritiene che se fosse stato vero sarebbe finito in prigione. Poi sottolinea il razzismo sistemico e il senso di colpa vissuti dalla comunità afroamericana negli Stati Uniti.

Lascia che ti dica una cosa. Se avessi tentato di strangolare David Goyer, probabilmente non mi parleresti in questo momento. Un nero macho che strangola un regista finirà in prigione, te lo garantisco. E questo fa parte delle sfide che affrontiamo come afroamericani qui negli Stati Uniti: queste microaggressioni. Il presupposto è che una persona bianca possa fare una dichiarazione e che tale affermazione sia vera! Perché la gente pensa che la sua versione sia corretta? Perché tendono a pensare che il nero sia sempre il problema. – (Wesley Snipes)

Si presume inoltre che uno degli attori sia stato vittima di bullismo da parte di Wesley Snipes che lo ha definito un “cracker”, termine che si riferisce ai bianchi poveri delle zone rurali degli Stati Uniti. È chiaro che il rapporto tra “Blade” e Ryan Reynolds non era in buone condizioni, e ciò è dovuto al già citato senso dell’umorismo di quest’ultimo. Durante la promozione di Deadpool & Wolverine, Wesley Snipes ha voluto chiarire la situazione con lui Settimanale di intrattenimento :

Alcune delle cose che fece in quel momento non si adattavano davvero al suo senso dell’umorismo. Non ascolto questo genere di cose. Quindi ho pensato che fosse una forzatura per me. Ma vederlo farlo in questo contesto (Deadpool e Wolverine) aveva molto senso. E per vederlo fare questo e farlo bene, Ryan (Reynolds) sta facendo qualcosa che la maggior parte delle persone non può fare. È unico in questo senso e ha trovato un ottimo posto per fare quello che fa. Deadpool è Ryan Reynolds tutto il giorno. Quindi è stato bello. È stato bello lavorare con lui. È stato bello essere tornati. – (Wesley Snipes)

Tutto è bene quel che finisce bene a Hollywood… tra Wesley Snipes e Ryan Reynolds.