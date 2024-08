Dall’umorismo al buzz: segue Snoop Dogg, uno degli straordinari influencer lussemburghesi

Il mondo dei social media è sempre pieno di sorprese, ma per un utente anonimo di Instagram in Lussemburgo, il momento in cui Snoop Dogg ha scoperto il suo account è stato particolarmente surreale. L’artista dietro questo racconto, una donna poco più che ventenne proveniente da un altro paese dell’UE, non avrebbe mai pensato che le sue osservazioni umoristiche e spesso penetranti sulla vita in Lussemburgo avrebbero ricevuto così tanta attenzione. Le basi L’ho chiamata.

Il suo momento di successo è arrivato quando un video che ha condiviso ha attirato molta attenzione e alla fine ha portato il famoso rapper a seguirla. In uno dei commenti ha scherzato dicendo che si sarebbe trasformata in polvere e sarebbe volata nel vento se Snoop Dogg avesse guardato il video. Il commento umoristico ha avuto risonanza, ma la sensazione è diventata quasi reale quando ha ricevuto una notifica di follow. “Snoop Dogg è una vera icona e ascolto la sua musica da molto tempo”, ha detto entusiasta il proprietario dell’account.

Nelle 48 ore successive a questo evento, il numero dei suoi iscritti è aumentato di circa 3.000 nuove persone. La maggior parte di questa nuova attenzione sembra provenire dal contenuto del video piuttosto che dal seguito di Snoop Dogg. “Ho realizzato un video successivo in cui immaginavo cosa avrebbe fatto Snoop Dogg se fosse venuto in Lussemburgo, e il video è stato ben accolto dal mio pubblico in Lussemburgo.”

Sebbene questo momento di fama internazionale sia stato emozionante, la sua narrazione è rimasta incentrata sulle esperienze quotidiane e sulle sfide della vita in Lussemburgo. La sua interpretazione umoristica di argomenti come il difficile mercato immobiliare, il costo della vita, il clima, gli eventi culturali e gli appuntamenti in questo piccolo paese trova risonanza in molte persone. Le sue pubblicazioni sono un misto di recensioni simpatiche e descrizioni positive dei numerosi punti di forza del Paese, come l’elevata qualità della vita e la comunità internazionale. “Il Lussemburgo ha molto da offrire, vorrei che più persone lo vedessero!”

Nonostante le critiche occasionali, l’account rimane un luogo di scambio e intrattenimento positivo. Il suo proprietario ama far ridere le persone mentre mostra loro una parte della vita quotidiana in Lussemburgo. Sarà interessante vedere come si svilupperà l’account e quali sorprese attendono ancora l’Instagrammer. Nel frattempo deve pazientare per qualcos’altro: “Sono stata in Lussemburgo abbastanza a lungo per ottenere il passaporto, ma non vedo l’ora di trovare un posto all’Istituto Nazionale di Lingue del Lussemburgo per avviare un corso di lingua, così posso dire di più al mio vicino chi”.