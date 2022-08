Bruxelles: Non c’è nessun concerto dei Coldplay stasera, quello che devi sapere per arrivare alle scadenze

La band londinese si esibisce per quattro date a Bruxelles, al King Baudoin Stadium, ad agosto. Le prossime due date si svolgeranno lunedì 8 e martedì 9. Ecco cosa devi sapere per arrivarci.

Chris Martin ha ravvivato i colori del King Baudoin Stadium.







Pubblicato il 7/8/2022



chris Martin ha dato fuoco all’Heysel venerdì e sabato, nei suoi primi appuntamenti a Bruxelles, allo stadio King Baudoin di Heysel. I Coldplay parteciperanno ad altri due concerti, l’8 e il 9 agosto.

In un’atmosfera vivace e vivace, la London Troupe promette agli spettatori una serata indimenticabile. Per evitare false partenze e problemi lungo la strada, ecco come arrivare all’Heysel nelle prossime date del tuo concerto.

Martedì l’Expo di Bruxelles ha chiesto al pubblico che verrà in auto ai concerti dei Coldplay, che si sono svolti allo stadio King Baudouin il 5, 6, 8 e 9 agosto, di acquistare in anticipo un biglietto per il parcheggio nel parcheggio C per evitare di dover fare la fila su. All’arrivo.

se guidi

In vista del previsto afflusso di circa 55.000 spettatori dal Belgio e dall’estero per ogni concerto, l’operatore pubblico della città di Bruxelles ha anche indicato che il trasporto pubblico (metropolitana linea 6, tram 3, 7 e 9 e autobus 83), “che Rimanere, in bicicletta, è il modo più semplice». Raggiungere lo stadio’ sarà rafforzato. Ogni titolare di biglietto per questi concerti ha ricevuto un passcode dell’evento che gli consente di ritirare un biglietto di andata e ritorno gratuito da un distributore automatico di viaggi della rete il giorno del concerto.

“Il parcheggio C situato intorno allo stadio si rivela la soluzione di parcheggio più efficiente se si sceglie di andarci in auto. Per non fare la fila all’arrivo, è meglio acquistare il biglietto del parcheggio al prezzo fisso di 10€ in avanzare”(https://parking.tickets.brussels-expo.com/schedule? lingua = fr), ha affermato martedì la fiera di Bruxelles.

Se vai con i mezzi pubblici

STIB promuoverà l’offerta di trasporto da e per lo stadio King Baudouin durante i quattro concerti serali dei Coldplay.

Pertanto, la linea 2 della metropolitana sarà estesa a Roy Bowdoin, sulla strada per la linea 6 della metropolitana, dalle 17:00 alle 00:30. Una metropolitana passerà lì ogni 5 minuti fino alle 00:30. Saranno inoltre potenziate le linee 1 e 5 della metropolitana verso il centro città, tra le 23:00 e la fine del servizio, con una metro ogni dieci minuti. Sono inoltre previsti ulteriori treni della metropolitana e del tram, di backup e pronti per essere inseriti nella rete in tempo reale, se necessario.

Il vettore trasmetterà anche il nuovo album della band sulle sue stazioni nei giorni del concerto. I viaggiatori saranno anche sorpresi di ascoltare un messaggio registrato appositamente per l'occasione dal frontman dei Coldplay Chris Martin, che ringrazia i fan per aver utilizzato i mezzi pubblici per assistere al concerto.







Infine, ricordiamo STIB, ogni possessore di biglietto ha ricevuto un codice Event Pass che gli consente di ritirare gratuitamente dal distributore automatico un biglietto di andata e ritorno per viaggiare sulla rete il giorno del concerto.