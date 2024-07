Dall’inizio del 2024 i prezzi delle case tornano a scendere: “Ma in Vallonia nei primi mesi del 2025 potrebbe essere pazzesco”

1. Un calo generale dell’attività

Nessuna zona è sfuggita al calo delle compravendite (case e appartamenti). Ma il calo è stato maggiore nelle Fiandre (-4,2%). In Vallonia, il calo è stato del 4% ed è stato meno pronunciato a Bruxelles (-1,5%) – dove la regione della capitale rappresenta il 7% della quota di mercato belga, rispetto al 32% della Vallonia e al 61% delle Fiandre. “Nessuna provincia vallone ha registrato più vendite nella prima metà del 2024 rispetto alla prima metà del 2023.Note di Vidnot. Le province del Brabante Vallone (-5,5%), Lussemburgo (-5,7%) e Hainaut (-5,0%) hanno registrato i cali maggiori, con Liegi la meno colpita (-2,1%).

2. I prezzi scendono ovunque tenendo conto dell’inflazione

Ciò che vediamo nell’attività immobiliare si riflette anche nei prezzi degli immobili. Nel 2023, un rallentamento del mercato ha spinto i prezzi verso una sorta di crollo (+1,1% a livello nazionale per le case). Si è ripetuto durante i primi 6 mesi del 2024: “Il costo di una casa nel nostro Paese ha raggiunto nella prima metà del 2024 una media di 325.204 euro, ovvero un aumento dei prezzi del +0,8% rispetto al tasso annuo del 2023, Riferimenti ai notai. Tenendo conto della differenza di inflazione tra la prima metà del 2024 e il 2023, ciò corrisponde a una diminuzione dei prezzi dell’1,7%.precisano.

Il calo dei prezzi è stato più pronunciato nella Regione Vallonia (-1,8% per le case) e a Bruxelles (-1,5%), dove le Fiandre hanno registrato un modesto aumento dell’1,1%.

Da parte loro, i prezzi dei (vecchi) appartamenti hanno registrato un leggero aumento a livello nazionale (+0,8%), senza tenere conto dell’inflazione. Sta diminuendo in Vallonia – in quasi tutte le province, tranne l’Hainaut – e questo calo è particolarmente evidente nella regione di Namur e nel Brabante Vallone.

Nota: la quota di mercato dei nuovi appartamenti è in forte calo: ha superato il 22% nel 2019 ma è scesa al 14,8% nel 2023 e… al 10,3% nella prima metà del 2024.”In Belgio, un appartamento nuovo è costato in media 329.426 euro nella prima metà del 2024, ovvero +1,1% in più rispetto al 2023.determinato dall’Unione dei notai.

A Bruxelles, i prezzi degli appartamenti nuovi aumenteranno notevolmente nel 2024 (+7,3% rispetto al 2023). Come spieghiamo questo aumento? “Questo è chiaramente il risultato della lentezza con cui vengono rilasciati i permessi di costruzione. Nel frattempo, i prezzi dei materiali stanno aumentando e gli sviluppatori non hanno altra scelta che aumentare i prezzi di vendita. Vogliono mantenere i loro margini, quindi è l’acquirente che alla fine ne fa le spese conto.”secondo le stime di Sophie Maquet, notaio a Bruxelles.

3. Quando avverrà la ripresa?

Se il 2024 inizia in modo positivo, sulla scia del 2023, si profila all’orizzonte una ripresa del mercato immobiliare belga? “Qualche mese fa, ci sentivamo emozionati, Sophie Macé pensa. Abbiamo iniziato a ricevere molte proprietà, così come agenti immobiliari. Il periodo di bassa attività e prezzi bassi a cui abbiamo assistito è stato un periodo di stabilità dopo diversi anni di prezzi elevati. Oggi mi aspetto che le transazioni riprendano al prezzo di mercato appropriato”.Aggiunge un notaio a Bruxelles.

Ma secondo Sophie Maquet la vera ripresa avverrà senza dubbio nel 2025, soprattutto in Vallonia. “Con la riduzione della tassa di registrazione (al 3%) promessa ai nuovi acquirenti nel 2025, il mercato rallenterà senza dubbio fino ad allora. Non conosciamo ancora il sistema, ma se la Vallonia imita le Fiandre, questo è l’accordo sulla data di vendita questo verrà preso in considerazione.” “Per determinare se l’acquirente ha diritto al prezzo scontato o meno, quindi penso che l’attività sarà molto bassa entro il 2025, ma potrebbe essere pazzesco durante i primi mesi del 2025.”.

E a Bruxelles? È possibile che questa attività venga penalizzata nel 2025 dalla concorrenza fiscale con la Vallonia, dove Bruxelles non ha (ancora?) deciso di ridurre le tasse di registrazione sul suo territorio? “Non credo, Risponde Sophie Macquet. Il mercato di Bruxelles è un mercato separato, in cui sono attivi molti investitori, che non possono beneficiare di tasse di registrazione ridotte. lei crede.