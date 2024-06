Cyril Hanouna alza la cintura: è stato avvisato del suo nuovo programma radiofonico, ed ecco perché

trattamento”Praticamente inequivocabile“Notizie sulle elezioni: Europa 1, dove il controverso conduttore Cyril Hanouna presenta un programma su misura per la campagna legislativa anticipata, ha ricevuto un avviso ufficiale da Arcom per la mancanza di”Pesare” E il'”onestà“.

La star di C8, canale di proprietà del miliardario conservatore Vincent Bolloré, è arrivata alla radio dell’uomo d’affari il 17 giugno per presentare un programma quotidiano, “Stiamo camminando sulla testa“, dalle 16 alle 18, in vista delle elezioni che si terranno in Francia il 30 giugno e il 7 luglio.

La settimana scorsa, due giorni dopo il lancio del programma, criticato da molti osservatori per il suo fronte pro-estrema destra e anti-nuovi popolari, Arcom (l’ente regolatore francese per le comunicazioni audiovisive e digitali) ha ricordato a Europe 1 i suoi obblighi per quanto riguarda “Pluralismo” E il'”onestà“.