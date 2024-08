Creare immagini con ChatGPT è gratuito, ma c’è un MA

Chi vuole provare ChatGPT senza spendere un centesimo può finalmente sperimentare la generazione di immagini utilizzando l’intelligenza artificiale. È una tecnologia gratuita, certo, ma è comunque limitata.

Nell’ottobre 2023, OpenAI ha integrato Dall-E con ChatGPT, un nuovissimo generatore di immagini AI. Il problema era che il software era disponibile solo per gli abbonati paganti, come GPT-4o. Ma l’8 agosto, Sam Altman e i leader di OpenAI hanno annunciato che MidJourney, Firefly e altri concorrenti di Copilot sarebbero diventati gratuiti per tutti gli abbonati.

Ma sfortunatamente, quando si tratta di nuove tecnologie, nulla è gratuito al 100%. Quindi, chi vuole creare immagini con Dall-E senza spendere un centesimo dovrà limitarsi a… due immagini gratuite al giorno. ChatGPT Free diventa così un vero e proprio assistente AI, simile a GPT Premium.

Tuttavia, questo limite di due immagini al giorno andrà principalmente a vantaggio di OpenAI e dei suoi utenti. Il colosso americano dell’intelligenza artificiale approfitterà di questo limite per pubblicizzare il suo strumento, costringendo gli utenti a pagare se vogliono sfruttarlo appieno.

