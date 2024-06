cos’è quella malattia?

In altre parole, la persona associa il “superlavoro patologico” all’eccessivo impegno professionale e all’ossessione per il lavoro (perfezionismo, stress elevato, rifiuto di delegare compiti).

Una situazione insostenibile

La stanchezza arriva, la persona fatica e diventa meno produttiva o addirittura accumula tempi di inattività. Ma quando si sente in colpa e incompetente, reagisce lavorando di più.

Ciò si traduce in scarsa qualità della vita, cattiva salute, diminuzione della soddisfazione sul lavoro e nella vita, conflitti tra coniugi e in famiglia, problemi di ansia e sonno, stress e depressione e persino burnout (esaurimento fisico e psicologico legato allo stress). un lavoro).

Inoltre, l’ambiente di lavoro ha un impatto negativo sulla vita sul posto di lavoro, modificando la comunicazione interna e il processo decisionale.

Fatti le domande giuste



Il maniaco del lavoro comprende quindi una componente comportamentale (trascorrere lunghe ore al lavoro, ecc.) e una componente psicologica (lavorare in modo compulsivo, non essere in grado di separarsi dal lavoro).

Pertanto, vale la pena considerare seriamente la messa in discussione del proprio rapporto con il lavoro. Per sapere se sei un maniaco del lavoro, devi chiederti alcuni punti come: Trovo difficile chiedere aiuto e preferisco fare le cose da solo? » « Questa impazienza appare quando aspetto l’aiuto degli altri o quando un compito richiede troppo tempo? », « Questa sensazione di pressione e di corsa contro il tempo è costante? », « Rimango in ufficio dopo che i miei colleghi se ne sono andati? “O” Sto fissando scadenze extra e quindi mi metto sotto pressione? ».

