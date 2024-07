Cosa ti aspetti dall’edizione 2024?

Torna per cinque giorni, dal 17 al 21 luglio 2024, il Festival Europeo di Musica Alternativa.

Dopo il festival Les Ardentes, dall’11 al 14 luglio a Liegi, il Belgio ospita dal 17 al 21 luglio il tradizionale Dour Festival, una celebrazione musica Alternative e indipendenti provenienti da tutto il mondo, vengono regolarmente celebrati e lodati per la diversità e la ricchezza della loro programmazione.

Dopo l’edizione 2023, che ha riunito più di 240.000 spettatori (vicino al record del 2019 e ai suoi 251.000 partecipanti), l’edizione 2024 ha aperto i battenti mercoledì 17 luglio e si prepara ad accogliere più di 250 artisti. Tra i titoli attesi ci sono LibertariAmen, Dinosauri, garzaIce Space, Justice, Kaaris, Oscar e il lupo, SCH, Zaho de Sagazan o anche Josman e Omah Lay.

Otto palchi – inclusa l’arena finale, più grande, che può contenere 20.000 persone – sono previsti per dare energia al D’or Festival durante i cinque giorni, con una programmazione che spazia dal rap all’elettronica, passando per rock, dub, hip-hop, jazz, trap, e musica latina. E sperimentale, grazie alle decine di nazionalità presenti. Il festival si distingue per la varietà e la varietà dei suoi programmi, poiché desidera presentare una nuova generazione di artisti e riferimenti musicali.

L’evento imperdibile

Dal 1989, il Dor Festival invita le persone a condividere e scoprire la musica mondiale. Di fronte all’enorme successo e all’afflusso di partecipanti da tutto il mondo, il festival ha aperto nel 1994 il suo campeggio, che è diventato un marchio non meno importante della programmazione.

In effetti, i frequentatori del festival apprezzano la libertà che offre il campeggio, poiché consente loro di incontrare persone provenienti da diversi paesi e fare il punto per cinque giorni in un’atmosfera di festa, umorismo e condivisione.

READ Dopo aver cancellato il suo tour "Multitude", Stromae è riemerso nel negozio Acquista su Fnac.com

Eletto miglior festival d’Europa nel 2010 e in continua espansione – la sede è passata da 120 a 170 ettari nel 2022 – il D’Or Festival è un riferimento nel mondo dei festival europei e internazionali.

L’edizione 2024 si preannuncia di buon auspicio – con sole e caldo evidenti – e forse potrebbe avvicinarsi al record di presenze dell’edizione 2019.