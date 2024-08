Cosa succede all’attrice Delphine Chaniac?

Delphine Chagnac ha raddoppiato i ruoli prima di passare inosservata. Tuttavia, l’attrice continua la sua carriera nel mondo dello spettacolo, in modo più discreto.

Il suo nome potrebbe non dirti nulla, ma se sei un fan della TV, probabilmente conosci la sua faccia. E per una buona ragione, Delphine Chaniac ha partecipato nel corso della sua carriera artistica a un buon numero di serie conosciute dai francesi, come Sotto il sole, Luigi Albrocante, Julie Lescott, curdo O addirittura Campo Paradiso.

Delphine Chaniak si è presa una pausa

Ma il ruolo che le ha permesso di farsi un nome è sicuramente quello di Marjorie nella saga Prezzo da Nizza Con Jean Dujardin. Dopo aver tentato la fortuna all’estero, ad esempio, ha giocato appiccicoso Con Adrien Brody – Nel 2017 Delphine Chaniac torna in Francia. Poi si è unita al cast Il domani appartiene a noi Per una ventina di episodi.

Poi aveva bisogno di prendersi una pausa. “Quando ero più giovane, facevo un film dopo l’altro. Niente mi fermava, recitavo in film che a volte erano difficili… Mi ha colpito personalmente. Ha ricevuto molta copertura mediatica in Francia e all’estero. Non riconosco più il mio corpo. A dire il vero, ho immagazzinato un sacco di cose. “Quando sono arrivato, ho capito che era davvero necessaria una vera pausa”.ha detto Intrattenimento remoto.

Ma soprattutto l’attrice ha sperimentato la felicità personale. “Ho dato alla luce il mio bambino nel 2015. Ovviamente ho messo in pausa la mia carriera e mi è stato vietato di viaggiare qua e là. Volevo davvero vederlo crescere, essere lì per lui ed essere parte della sua vita .” Avevo bisogno di quel momento.

Delphine Chaniac torna sul piccolo schermo

Dopo questa lunga assenza mediatica durante la quale ha deciso di dedicarsi al suo bambino Ethan, l’attrice, oggi 45enne, è recentemente apparsa in un altro film fantasy intitolato: Una vita più bella, ancora più bella. Nella serie, di cui TF1 ha recentemente acquistato i diritti, interpreta Cecilia Lopez.

Ruolo che gli ha permesso di tornare nei gironi. “Ero davvero, davvero nervoso… ma molto presto mi sono reso conto che la produzione, il team tecnico e il cast erano molto premurosi e molto accoglienti, ed è stato un vero atterraggio morbido.”ha recentemente spiegato il principale interessato Intrattenimento remoto.

E l’attrice, ma anche la cantante di formazione alla quale dobbiamo il singolo Io sono di Parigi e tu?concludendo con una nota molto positiva per quanto riguarda il resto della sua carriera: “Oggi questa pausa mi permette di tornare alla professione con più grazia. Ha generato in me tanti desideri. Non vedo l’ora di tornare sul set. E di esibirmi!”