ses fans ont eu du mal à la reconnaître (foto)

C’est à l’occasione d’une bien triste nouvelle que Lorenzo Boccolini a partage une ancienne photo d’elle. Figlio mentore, Alain Maneval, est décédé des suites d’un cancer des os. Pour lui render omaggiola présentatrice a partage un cliché datant de 1987 sur son compte Instagram.

À l’époque, Laurence Boccolini è una toute jeune animatrice. Sa rencontre avec Alain Maneval, ancien attaché de presse dei Pink Floyd, Iggy Pop o encore Téléphone, donnera un coup de booste à sa carrière. Sur son compte Instagram, l’ancienne animatrice du « Maillon Faible » a partage un texte d’adieu, ainsi qu’une photo d’époque, sur laquelle elle apparaît aux côtés de son mentor et de Jean-Jacques Goldman. Difficile de la reconnaître dans in chemise à fleurs.

« Addio Alain Maneval », écrit-elle dans le texte qui accompagne le cliché. « Cette photo a plus de 35 ans et pourtant, je me souviens de tout. C’était tellement incroyable de travailler à tes côtés in Europa 1 ! La liste des rencontres grace à toi serait trop longue. Une part de ma jeunesse s’en va… Avec toi. La musica resta. Amare. » Un beau message pour celle qui officie aujourd’hui sur France 2.