Cosa cambierà sul web a luglio?

Google Maps sta rimuovendo una funzionalità e Microsoft invita gli utenti di Teams classici a eseguire l’aggiornamento alla versione più recente. Da parte sua, YouTube intende continuare la sua lotta contro gli ad blocker.

Le band classiche non hanno più supporto

Microsoft ha ritardato la scadenza, ma la fine di Classic Teams è ormai in vista. Anche Microsoft avverte Sul suo blogDal 1 luglio Teams Classic non sarà più supportato e quindi non beneficerà degli aggiornamenti. Un anno dopo, il 1 luglio 2025, Microsoft metterà finalmente fine ai classici Teams. Pertanto, l’azienda americana invita gli utenti di questa vecchia versione ad aggiornare a Teams 2.0.

C’è da dire che Teams 2.0 è stato pubblicato già da diversi mesi. Questo è sorprendente Nuova versione L’app dispone di un’intelligenza artificiale completamente integrata tramite Copilot, l’intelligenza artificiale proprietaria di Microsoft. Inoltre, Teams 2.0 consuma meno dati, pur essendo più veloce, soprattutto durante il lancio.

Google Maps rimuove i messaggi incorporati

Google Maps offre messaggi integrati…? Ebbene sì, ma verrà eliminato presto.

Come promemoria (o meglio per chi non lo sapesse), la messaggistica integrata in Google Maps permetteva agli utenti di contattare direttamente attività o attività commerciali, tramite messaggi di testo. Una funzionalità che a prima vista sembra utile, ma che chiaramente non ha riscosso un grande successo presso il grande pubblico. Pertanto, Google ha deciso semplicemente di rimuoverlo.

Dopo il 15 luglio non sarà possibile avviare una nuova discussione. Il 31 luglio la messaggistica verrà completamente disabilitata e tutte le chat verranno cancellate. Tieni presente che le aziende potranno comunque scaricare le discussioni prima della rimozione permanente della messaggistica incorporata in Google Maps.

Google darà meno importanza ai siti web che non sono mobile friendly

Il 5 luglio Google completerà la transizione a…Indicizzazione mobile-first. Concretamente, i siti web che non offrono una versione mobile saranno meno prominenti nel motore di ricerca.

Questa modifica interessa gli utenti e gli sviluppatori di Google. Per quanto riguarda gli utenti, non dovrebbero avere un accesso facile ai siti che non dispongono di una versione mobile. Gli sviluppatori di siti sono in qualche modo costretti a offrire una versione mobile se vogliono che il loro sito venga messo in evidenza da Google.

Indicizzando prima i dispositivi mobili, Google vuole incoraggiare gli sviluppatori a offrire una versione mobile del loro sito. C’è da dire che la navigazione in Internet avviene sempre più da smartphone.

LinkedIn implementa funzionalità basate sull’intelligenza artificiale

Come molte piattaforme online, LinkedIn utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare le sue offerte, in particolare ChatGPT.

Concretamente sarà possibile discutere di intelligenza artificiale per determinare le preferenze di un individuo. Ad esempio, un utente potrebbe chiedere a ChatGPT un lavoro da remoto entro un raggio di 30 km. L’IA sarà quindi responsabile di fornire suggerimenti che corrispondano a questa richiesta.

Inoltre, ChatGPT può scrivere un CV per te o adattarlo a un’offerta di lavoro specifica. Resta da vedere se questi curriculum scritti con l’intelligenza artificiale offriranno una certa autenticità che consentirà all’utente di distinguersi dagli altri candidati.

Tieni presente che queste nuove funzionalità attualmente riguardano solo gli abbonati Premium.

YouTube intensificherà la sua lotta contro gli ad blocker

Da diversi mesi YouTube conduce una guerra contro gli ad-blocker. In quanto tale, di recente ho studiato La piattaforma di condivisione video stava testando l’integrazione degli annunci pubblicitari direttamente nel suo flusso video (attualmente gli annunci sono aggiunti al video).

Incorporare annunci nel suo flusso video consentirebbe a YouTube di aggirare la funzionalità di blocco degli annunci. Tieni presente che questa modifica include l’estensione della durata dei video.

Tuttavia, i blocchi degli annunci potrebbero essere in grado di aggirare questa nuova manovra di YouTube. Per una buona ragione, incorporare annunci pubblicitari in un flusso video lascerà inevitabilmente tracce (dati), soprattutto attraverso il timestamp. Gli ad blocker potrebbero quindi essere in grado di utilizzare queste informazioni per mostrare annunci.

Resta ora da vedere chi avrà l’ultima parola tra YouTube e gli ad blocker…

