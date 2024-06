Consiglio dell’Unione Europea: il nemico dell’UE Viktor Orban eredita la presidenza

Dopo aver trattato per mesi l’Unione Europea con tutti i mali, lunedì il primo ministro ungherese Viktor Orban assume la presidenza di turno, più isolato che mai a causa della sua posizione sulla guerra in Ucraina.

Il leader più longevo del blocco che aveva diritto a ricevere il “saluto del dittatore”! Jean-Claude Juncker nel 2015 ha recentemente inasprito la sua retorica contro “l’élite tecnocratica di Bruxelles”, affermando che stava “sforzando la sua mente per danneggiarli”.

“È come se l’imputato al processo si ritrovasse improvvisamente nei panni del pubblico ministero. È una situazione strana”, riassume Paul Lendvay. Ma l’autore di un libro su Viktor Orban invita a “non sopravvalutare l’importanza” di questa presidenza del Consiglio dell’Unione europea, che durerà 6 mesi.

Secondo lui, Budapest continuerà a bloccare i file più importanti e “cercherà di allentare le restrizioni” sullo stato di diritto per recuperare i suoi soldi. Perché ci sono molteplici contenziosi e fondi per miliardi di euro congelati a causa delle preoccupazioni per la corruzione e i ripetuti attacchi alla democrazia nel Paese dell’Europa centrale.