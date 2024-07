Conflitto israelo-palestinese: i libanesi in Belgio si preoccupano per i loro cari

I libanesi che vivono lì o in Belgio sono molto preoccupati, la loro sicurezza in Libano non è garantita e viaggiare nel Paese è talvolta rischioso.

Barak Zeila Rima è nato in Libano e vive in Belgio da più di 30 anni. Dal suo appartamento a Bruxelles, si sente impotente di fronte alla crescente violenza al confine libanese. Durante la conversazione, ricorda un viaggio nel sud del Paese: “Ho incontrato persone meravigliose, ma sono sottoposte a questa costante minaccia di bombardamenti e assassinii e all’incapacità di raggiungere uno sviluppo normale nella vita sociale ed economica. Dice. Faccio fatica molto con questo perché misuro anche i limiti di ciò che posso fare. “Quello che posso fare è denunciare la partecipazione alle manifestazioni e parlarne, ma siamo in un periodo molto buio”.

Un periodo buio ha spinto Gilbert Bejjani, il medico libanese-belga, a tornare nel Paese senza le figlie. “Mi piacerebbe fare almeno una visita per vedere mia madre e mio padre, quindi quest’anno ho detto ai miei figli che sarei andato da solo perché ero preoccupato. Non sappiamo affatto come ciò possa accadere in Libano aeroporto e alla minima crisi l’aeroporto chiude per un anno, e loro amano il Libano”. Ma sono arrabbiatissimi per ragioni di pericolo che è sempre in agguato.