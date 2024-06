Cultura delle notizie Con un nuovo film in arrivo nei cinema, questa incredibile saga Disney avrà finalmente una propria serie su Disney+ condivisione :









Pochi giorni prima dell’uscita nelle sale di Vice-Versa 2, il presidente della Pixar ha rivelato che uno spin-off della saga è in sviluppo per Disney+. Un progetto che rientra nella nuova politica dello studio, che non vuole più produrre film per la piattaforma.

La Pixar sta preparando un film spin-off intitolato Vice Versa Dopo diversi flop al botteghino, Pixar Animation Studio intende ora tornare al meglio e concentrarsi sui suoi franchise ad alto potenziale. Il prossimo passo: l’uscita nelle sale di Vice-Versa 2, un seguito diretto della prima parte che ha incassato più di 850 milioni di dollari quando è uscito nel 2015. Ma questo non è l’unico progetto di questa serie sviluppato dallo studio. Parlando a Bloomberg, il presidente della Pixar Jim Morris ha affermato che una serie animata ispirata all’universo di Vice-Versa è già in lavorazione. Intitolata Dream Productions, questa serie dovrebbe concentrarsi sullo studio cinematografico con lo stesso nome che è ambientato nella mente di Riley, la giovane eroina di entrambi i film. Questo progetto dovrebbe essere trasmesso in streaming su Disney+ in una data ancora sconosciuta, un annuncio che fa parte della nuova politica dello studio. Abbonati a Disney+ Serie per sostituire i film La Pixar ha recentemente compiuto una svolta importante dopo aver licenziato quasi il 14% della sua forza lavoro, ovvero 175 persone. Come sappiamo, negli ultimi anni lo studio ha dovuto affrontare molte difficoltà al botteghino. La produzione di film programmati per lo streaming sulla piattaforma Disney+ sarà uno dei motivi principali di questa perdita di popolarità secondo Jim Morris, che ha recentemente annunciato in un messaggio interno che lo studio si concentrerà ora sulla produzione cinematografica e smetterà di produrre contenuti per la piattaforma di streaming. Ma è chiaro che solo i film sono interessati da questa decisione. In futuro, la Pixar dovrebbe produrre sistematicamente film che usciranno nelle sale, sviluppando al contempo questi franchise con serie spin-off che verranno trasmesse in streaming su Disney+, come Dream Productions. READ Ecco il vostro oroscopo di giovedì 12 maggio 2022: amore, soldi, lavoro, salute... A proposito di Disney+ Cultura delle notizie Stanco di pagare per Netflix, Amazon e Disney+? Ecco 8 alternative gratuite…e legali! Cultura delle notizie Disney+ rovinerebbe semplicemente uno dei migliori film Marvel prendendo questa semplice decisione Notizie sulla tecnologia Jvi Disney+ sorprende i suoi abbonati e vieta di fatto la condivisione degli account

Questa pagina contiene collegamenti di affiliazione a prodotti specifici che JV ha selezionato per te. Ogni acquisto che farai cliccando su uno di questi link non ti costerà di più, ma il commerciante online ci pagherà una commissione. I prezzi indicati nell’articolo sono quelli offerti dai siti mercantili al momento della pubblicazione dell’articolo e tali prezzi potrebbero variare a discrezione del sito commerciale senza informare la joint venture.

Per saperne di più.

“Creatore. Pensatore malvagio. Appassionato di cibo. Fanatico della tv. Inguaribile guru del web. Appassionato di cultura pop.”