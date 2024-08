Con il suo nuovo aggiornamento, Apple rimuove una popolare funzionalità sanitaria

L’ultima beta di iOS 18 potrebbe apportare alcune nuove funzionalità, ma rimuove alcune funzionalità. La persona interessata da questa pulizia è interessata al tuo sonno.

L’app iPhone Health è ricca di dati molto completi che aiutano l’utente a comprendere meglio il proprio corpo. Numero di passi, piani saliti, stabilità della camminata, energia a riposo… Questa app, in combinazione con Apple Watch, è il partner ideale per l’utente iPhone. E se gli aggiornamenti iOS permettono di arricchire l’app, a volte è anche un’occasione per fare ordine.

Con la recente versione beta di iOS 18 rilasciata da Apple, “Time in Bed” sta scomparendo dall’app Salute. Finora Apple ha fornito due coordinate: l’ultima e la “durata del sonno”. Il primo è quando vai a letto, sia che tu stia usando l’iPhone o mentre dormi, mentre il secondo è in realtà la fase del sonno.

Secondo i commenti su Reddit, questo è il desiderio di Apple di semplificare i dati inclusi in Salute ed eliminare quelli non necessari. Tuttavia, se guardi una serie senza tirare fuori il tuo iPhone, penserà effettivamente che tu stia dormendo, rendendo entrambi i dati alquanto imprecisi. Quindi è una benedizione sotto mentite spoglie…

