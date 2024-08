Come identificare un caricatore iPhone originale falso

A volte può essere molto difficile distinguere tra un caricabatterie originale per iPhone e uno falso. Spieghiamo come smettere di essere truffati.

I prodotti di marca contraffatti abbondano su Internet e su siti come Temu, AliEpress o Wish. Questi articoli contraffatti sono spesso identici come due gocce d’acqua al prodotto da cui sono stati ispirati e spesso presentano qualche dettaglio che non lascia spazio a dubbi.

Per tutti i suoi prodotti, Apple consiglia di utilizzare solo caricabatterie e accessori progettati dal marchio o approvati dal marchio Apple. Quelli progettati da produttori di terze parti possono spesso essere identificati dall’abbreviazione “MFI” sulla confezione del dispositivo. Progettato per iPhone, Progettato specificamente per iPhone MagSafe…questa abbreviazione significa “L’accessorio elettronico è stato progettato per connettersi specificamente all’iPhone (o qualsiasi altro prodotto Apple, ndr.) ed è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard prestazionali di Apple.”“, spiega Apple Sul suo sito web.

Questa abbreviazione è valida per i dispositivi e gli accessori inizialmente commercializzati da Apple: iPhone, MagSafe, Apple Watch, ecc.

Come identificare il cavo originale

Per quanto riguarda il cavo del tuo iPhone, Apple ti consiglia di prestargli attenzione Diversi piccoli dettagli Quindi non lasciarti ingannare di nuovo. Oltre alle sopra citate sigle che troverete sulla confezione del cavo, dovreste prestare attenzione, ad esempio, alle scritte riportate sul cavo stesso.

Alcuni telegrammi infatti recano un’iscrizione contenente alcune informazioni importanti. Dobbiamo quindi trovare la sigla “Designed by Apple in California”, seguita da uno dei seguenti tre segni:

Assemblato in Cina

Assemblato in Vietnam

Industria brasiliana

Dopo questa frase ti verrà assegnato un numero di serie di 12 cifre a cui potrai rivolgerti per verificarne l’autenticità. Su questo controllo di autenticità Creato da Apple. Entro pochi secondi Apple sarà in grado di dirti se l’accessorio è presente nel suo database oppure no.

È anche importante controllare che non vi siano anomalie nel connettore USB e nel connettore Lightning del cavo. Tra questi citiamo il connettore Lightning, che deve essere grigio/metallico, non bianco o nero, oppure i connettori della porta USB, che devono essere dorati, non argentati.

Come identificare l’adattatore originale

Per quanto riguarda l’adattatore, ci sono diversi articoli che generalmente vengono inclusi da Apple in tutti i modelli commercializzati dal marchio. Questi elementi sono comuni a tutti i modelli, anche se possono esserci alcune differenze. Troverai l’elenco completo dei modelli su Questa pagina di supporto Apple.

Sopra troverai un’immagine comparativa tra un vero adattatore Apple (in basso) e uno falso (in alto). Sull’adattatore ufficiale il logo Apple e tutte le iscrizioni sono più chiaramente visibili, il che non si applica all’adattatore falso.

Ma l’elemento che non deve mai trarre in inganno è l’abbreviazione Conformità europeao C. La distanza tra le due lettere dovrebbe essere sufficiente per poter tracciare un cerchio completo da C senza incrociare E. Se C ed E sono molto vicine si parlerà di Le esportazioni della Cina.

Si tratta di un prodotto cinese falso e, a differenza del Marchio di Conformità Europeo, non garantisce che l’adattatore sia stato fabbricato secondo i severi standard di sicurezza imposti dall’Unione Europea.

_

