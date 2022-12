iPhone 14 Plus di Apple a un prezzo competitivo, quindi come non resistere?

L’iPhone 14 Plus, che di solito viene venduto a 1.169 euro, è uno degli ultimi modelli di Apple e viene venduto con uno sconto dell’8%. Un perfetto regalo di Natale, disponibile a soli € 1.080, per un tempo limitato.

Ogni anno Apple presenta la sua nuova gamma di smartphone. Lo scorso settembre sono stati svelati 4 nuovi modelli: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. L’iPhone 14 Plus viene a sostituire il modello mini ormai scomparso. Sul sito ufficiale di Apple, l’iPhone 14 Plus versione 128 GB Proposto a 1169 euro. Su Amazon, questo smartphone è disponibile a 1080 euro grazie ad uno sconto dell’8%.

Dal momento che i prodotti Apple non sono mai venduti a prezzi bassi sul sito ufficiale Apple, questa è un’offerta da non perdere!

iPhone 14 Plus a meno di 1.100 euro su Amazon

iPhone 14 Plus venduto in promozione su Amazon è proposto in Viola. Questo smartphone ha un display OLED Super Retina XDR da 6,7 ​​pollici con una risoluzione di 2778 x 1284 pixel. Lo schermo è dotato della tecnologia True Tone. Soddisfa l’indice di protezione IP68, che lo rende resistente agli schizzi, all’acqua (fino a 6 metri per un massimo di 30 minuti) e alla polvere. Come nel caso dell’iPhone 13, troviamo il chip A15 Bionic con motore neurale a 16 core. Per catturare i momenti importanti, troverai una doppia fotocamera da 12 MP sul retro dello smartphone. Sulla parte anteriore è presente una fotocamera TrueDepth da 12 MP, disponibile per selfie e chiamate FaceTime. L’autonomia dell’iPhone 14 Plus può raggiungere le 26 ore in riproduzione video. Per un periodo limitato, iPhone 14 Plus è in offerta a 1.080 euro su Amazon.

Clicca qui per ordinare l’iPhone 14 Plus su Amazon

La redazione di BFMTV non è stata coinvolta nella produzione di questo contenuto. È probabile che BFMTV riceva un compenso quando uno dei nostri lettori effettua un acquisto tramite i collegamenti inclusi in questo articolo.