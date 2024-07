Come George Louis Bouchez, anche Julie Tutton ha avuto una ‘buona occasione’ per farsi un selfie da Brad Pitt: ‘Ha un fascino pazzesco’

Farsi un selfie con Brad Pitt non è cosa da tutti. Questo nuovo sport di tendenza vicino a Spa-Francorchamps, dove l’attore sta attualmente girando, richiede che tu faccia diversi trucchi o capisca come attivare la tua rete. Ad esempio, utilizzando striscioni e un fotomontaggio installato vicino al Manoir de Lébioles, sei famiglie di Spa hanno potuto immortalare alcuni minuti della star.

In politica ci sono altri metodi. MR è un grande sostenitore del paddock della Formula 1 e ha anche contribuito alle aree in cui gli esseri umani normali non possono camminare. È così che il presidente Jorge-Louis Bouchez ha potuto scattare una foto con il traduttore Tyler Durden (“Fight Club”) mentre la produzione del film “F1” e la Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA) chiedevano a tutti, soprattutto ai media: ““Non avvicinarti al cast e alla troupe.” “Non sono qui come ospiti VIP, ma stanno lavorando e hanno orari molto impegnativi.” Lo ha detto l’Unione.

“Sto arrivando”, “Beau gosse”, “Mais toi, t’sais”: la foto di Georges-Louis Bouchez e Brad Pitt fa scalpore (foto)

“Conosco l’ambiente, soprattutto le persone che lavorano vicino a Brad Pitt a Spa-Francorchamps.”Lo ha spiegato George Louis Bouchez. Sembra che la deputata Julie Taton, seconda nella lista regionale di Montois, abbia potuto beneficiare della stessa cosa».buona fortuna” Che il suo leader abbia attraversato lo stato della California.

“Sono stato invitato. Ho avuto la fortuna di poter visitare la pista e vedere le macchine da vicino. Quella parte è stata davvero bella. E alla fine della giornata, mentre continuavamo a camminare, ci siamo imbattuti in Brad Pitt, che Stavo per girare una scena in quel momento. Ho appena incontrato il suo sguardo.” Il paradiso, era enorme ed è stato fantastico. All’inizio della serata, quando siamo andati a ringraziare le persone che ci hanno invitato, Ho visto Brad Pitt solo con la sua guardia del corpo e mi sono detto: “Ora o mai più” e gli ho chiesto se potevo avere la mia foto. Lui ha detto: “Sì” e ho ricevuto la mia foto “Che era incorniciata male e con una faccia stupida. È impressionante, ha un carisma pazzesco, ha una presenza, è davvero incredibile. Non era previsto, ma quella è stata la grande sorpresa della giornata.Dicci.

“Ogni MR si attacca a Brad”: la foto di Julie Tatton scattata a Spa-Francorchamps non passa inosservata (foto)

“Allora, la tua giornata a Spa Francorchamps è stata…” [Smiley Yeux en cœurs]”, ha scritto la liberale appena residente a Mons sul suo account Instagram per accompagnare tre foto accanto all’ex amante di Angelina Jolie. un risultato ? Più di 4.500 like, ma anche tutta una serie di commenti. Se alcuni di questi messaggi rientrano nell’ambito delle congratulazioni o della gelosia, altri dipenderanno dall’ambito dell’odio lessicale e del panico.

“Pensa alle amiche la prossima volta.”

“Molto elegante.”

“Un uomo violento e violento annunciato come figura politica in BOF!”

“Il ragazzo sta andando in Belgio e deve fare una foto con MR.”

«È appena stata eletta deputata… I cittadini sono delusi Non dimenticatevi di lavorare un po’ sui vostri fascicoli tra i due programmi, la politica è seria Non basta apparire e sorridere come in tv per fare del bene lavoro per i montuani…”

“Sempre questa mescolanza di generi tra popolo e politica…”

“Mr. Dipende tutto da Brad!”

Attraverso il nostro contatto con la gloria, raccogliamo gli alti e bassi della gloria…