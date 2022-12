“Fermiamo gli speculatori, va bene?”: Questa giornalista, aggredita sul suo corpo, emette uno sproloquio

France Pierron presenta programmi sportivi su L’Équipe e, come fa spesso, questo mercoledì la giornalista ha pubblicato uno scatto su Twitter annunciando il programma serale. il problema? Nella foto, la giovane sembra aver guadagnato qualche chilo. Basta poco perché il social network si scateni. Quindi, nella sezione dei commenti, leggi: “Fermiamo gli speculatori ok?“,”La Francia è sempre in fiamme anche con qualche raclette di troppooLe curve sono di moda oggi“.

Commenti inappropriati fecero ringhiare l’annunciatore. Se si è davvero presa il tempo di rispondere personalmente a qualcuno, ha deciso di postare un tweet chiedendo a chi la giudica in base al suo peso di “Salva il loro commento“.

“basta non farti vedere”

Una pubblicazione che non ha avuto l’impatto sperato su tutti. Se France Piron ha potuto contare sul sostegno di molti netizen scontenti e che alcuni commenti dispregiativi sono stati rimossi, il suo messaggio non è stato unanime.

per i commentiVuoi la fine della libertà di parola“e altri”Basta non presentarsiIl giornalista risponde:L’immagine dice: Guarda quanto siamo felici e come sta per iniziare lo spettacolo. Per non dire: dimmi come ti piace il mio culo?“

La giovane donna, con aria arrabbiata, si prese il suo tempo per rispondere, invano, alle sue critiche.