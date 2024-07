Ciclismo. Giro d’Italia femminile – Bradbury, settima tappa, Kopecky minaccia Lungo Borghini

Questo sabato è stata la tappa regina Giro d’Italia femminile ! Con la salita del Passo Lanciano (11,2 km al 8,6%) e la salita finale del Fortino (16,3 km al 8%) della salita, la classifica generale si sarebbe detta in gran parte su questa settima tappa… e non è fallita. Sotto la guida di una squadra Liddle-Trek Ciò ha portato all’esaurimento del gruppo, soprattutto con troppo volume Jaya RealiniDifferenze significative sono state registrate ad un’altitudine di 1654 metri sul livello del mare Neve Bradbury (Canyon // SRAM Racing) ha reso la sua regola mainstream! Prima donna a conquistare il Blockhouse Summit, la 22enne australiana si è imposta sul pedale sferrando un attacco decisivo a più di 9 chilometri dal traguardo.

Bradbury Queen of Blockhouse, Kopecky 1 pollice di camicia rosa!

Il tremendo duello tra Elisa Longo Borghini e Lotti Kubicki

Ha trionfato per la prima volta tra i professionisti il ​​17 giugno: ha vinto la terza tappa della Tour delle donne De Suisse – Neve Bradbury Si regala così un secondo prestigioso successo in meno di un mese, oltre ad una bella risalita nella classifica generale (è passata dall’11° posto al… 3° posto) e alla maglia bianca di Miglior Giovane Donna. Il duello è al top tra Elisa Longo Borghini (Lid-Trek) et al Lotte Kopecky Sabato il team SD Worx-Protime, con indosso la maglia rosa, ha continuato più volte i suoi tentativi di liberarsi del suo secondo posto nella classifica generale.

Longo Borghini Non è riuscita nel suo intento, e al termine di una feroce corsa per il secondo posto di tappa, 44 secondi dopo l’arrivo del vincitore di giornata, è stata… Colline Che ha tagliato il traguardo davanti alla rivale, permettendole, attraverso il bonus game, di rimontare un secondo dietro la campionessa italiana prima della tappa finale di domenica, che sarebbe a suo favore. Che emozione!

Juliet Lapus vede la piattaforma scivolare via

Oggi per lui è stato più complicato Giulietta Labus (Team dsm-firmenich PostNL), che ha subito mostrato i suoi limiti sulla salita finale. Dopo aver rimontato al suo ritmo e lottato fino alla fine, la campionessa francese è arrivata sesta nella tappa, a 2’02 pollici dal vincitore di questa settima tappa. Passò davanti al danese Cecily Utrup Ludwig (FDJ-SUEZ) ma è stato sovrascritto Neve Bradbury E olandese Paulina Ruijacres (Fenix-Deceuninck), Bissontin perde una posizione assoluta e si trova ora al quinto posto.