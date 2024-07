Novità sul gioco “Chiedo scusa alla nostra community per aver alimentato false speranze…” Un potenziale seguito del non amato videogioco horror potrebbe non vedere mai la luce

Gli zombie stanno tornando in vita, ma la serie Days Gone rischia di rimanere sottoterra per sempre

Andata per sempre?

Non è che sia stata una sorpresa. Se venite a trovarci regolarmente, saprete già che Days Gone è una licenza impopolare di Sony. A causa dei dati di vendita che il produttore giapponese considera deludenti, la licenza Bend Studio è attualmente morta. “Ho un’opinione su qualcosa che potrebbe interessare il tuo pubblico o che potrebbe disturbare alcune personeÈ stato annunciato il 16 aprile 2021 dal direttore creativo di Days Gone, John Garvin, che ora ha lasciato Bend Studio. “Se il gioco ti piace compralo a prezzo pieno“iniziare.”Non lamentarti se un gioco non ottiene un seguito perché non era supportato al momento del lancioha protestato, infastidito dal disinteresse di Sony verso la possibilità di un Days Gone 2.

Nonostante le sue qualità e risultati superiori sul computer, Days Gone non è una delle priorità di Sony. Non siamo noi a dirlo, è Kevin McAllister, Community Manager di Bend Studio“.Stiamo attualmente lavorando su una nuova IP e quando avremo notizie da condividere, arriveranno dal nostro studio“, ha annunciato nei commenti a cui ha fatto eco Giochi per computer“.Mi scuso con la nostra community di Days Gone per essere stata costantemente alimentata con false speranze e disinformazione da persone in cerca di Mi piace. Questo non è giusto per tutti voiHa aggiunto. McAllister insiste sul fatto che né gli “addetti ai lavori” né gli ex sviluppatori dello studio dovrebbero essere ascoltati.“Queste persone hanno bisogno di Mi piace”, leggiamo. Per quanto riguarda Days Gone, è ora di andare avanti“Il messaggio è chiaro.

“Milioni di tifosi delusi”

D’altro canto John Garvin, anche se ammette di non aver visto la cancellazione del progetto Days Gone 2 a cui stava lavorando prima di lasciare Bend Studio, ribadisce che solo Sony può decidere di riportare in vita la serie.“.Forse tra qualche anno, quando la proprietà intellettuale raccoglierà polvere (…), la concederanno in licenza ad altri sviluppatori“Ha detto. Su Xscrive che la visione di Sony non dà il via libera a “Franchising di successo” “Milioni di fan delusiDobbiamo però ricordare che l’industria dei videogiochi è piena di sorprese, e che abbiamo già visto tornare alla ribalta licenze scomparse da molti anni. Chissà, magari Days Gone tornerà nel momento in cui meno ce lo aspettiamo .